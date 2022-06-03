Атай Бейшенбек: В задержании министра здравоохранения нет логики

Гражданский активист Атай Бейшенбек считает, что вчера, 2 июня, задержание министра здравоохранения сотрудниками Генпрокуратуры произошло при очень необычных обстоятельствах. С утра министр провел мероприятие – открытие центра "Алтын Балалык" в Чолпон-Ате. Спустя 3 часа его задерживают в Бишкеке с помощью спецподразделения ГКНБ "Альфа" и сотрудников Генрокуратуры.

"Министр не получал никакой повестки с просьбой явиться на допрос. Сразу появляется вопрос: "Если бы он избегал вызовов в Генпрокуратуру или уклонялся от ответственности, то он бы, наверное, уже из зарубежной поездки, в которой он недавно был, не вернулся бы в страну", - считает Атай Бейшенбек.

Он говорит, что, согласно Закону "О кабинете министров", уголовное дело в отношении членов кабмина возбуждается непосредственно генеральным прокурором.

"Обществу известен конфликт между прокурором и министром. Могу открыто заявить, что здесь нет никаких коррупционных элементов, а идет именно противостояние внутри власти, которое усилилось и замкнулось именно на Бейшеналиеве. По факту, обвинение, которое предъявила Генеральная прокуратура, очевидно, что полтора миллиарда сомов, на которые министр якобы своим решением купил вакцины, - нелогично. Во время заседания правительства Улукбек Марипов делал замечания на то, что необходимые вакцины опаздывают. Во время сессии депутаты ЖК поднимали и ставили вопрос перед кабинетом министров достать вакцины. То есть обвинения генпрокурора о том, что он самовольно и безосновательно купил вакцины, нелогичные. Так как и президент своим указом ставил перед кабинетом министров задачу обеспечить вакциной население. Министр сам, единолично, распорядиться бюджетными денежными средствами не может. Все было по решению Республиканского штаба по COVID-19 и решению Министерства финансов. В то время, после того как закупили у Китая вакцину, депутаты интересовались у Акылбека Жапарова о стоимости вакцин. Тогда он заявил, что китайская сторона не хочет, чтобы мы разглашали ценовую политику, вакцины они нам отдали очень дешево.

Если вакцину купил сам министр своим решением, то непонятно, почему вакцину, которую доставил спецборт, встречал сам председатель кабинета министров Улукбек Марипов с участием посла КНР в КР. Эти вопросы вызывают сомнения и наталкивают на мысль, что дело было сфабриковано и имеет политический мотив", - утверждает гражданский активист.

Еще один момент, который отмечает Атай Бейшенбек: "По информации Генпрокуратуры, министр якобы закупил у зарубежной компании вакцины и перечислил зарубежные средства в офшор, то тут, можно сказать, назревает международный скандал".