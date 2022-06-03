С 6 мая по 10 июня на дороге Бишкек - Нарын - Торугарт пройдет спуск камней

С 6 по 10 июня, а также 13 и 14 июня 2022 года (без учета погодных условий) на участке автодороги Бишкек - Нарын - Торугарт на 132-м км Боомского ущелья (3902-м км железной дороги) будут производиться работы по спуску опасных камней. Об этом сообщает ГП "НК "Кыргыз темир жолу".

По его данным, начало работ производится по перекрытию опасного участка автодороги и железной дороги с подготовкой необходимых людских и технических средств и механизмов.

Работы производятся в светлое время суток после частичного перекрытия автодороги сотрудниками ГУ ОБДД МВД КР с 09.00 до 15.00 часов местного времени.

Во время очистки дороги транспорт будет направлен по одной полосе. При накоплении более 30-40 единиц автотранспорта работы по спуску камней прекращаются и проводится пропуск автотранспорта.

Мероприятие проводится в целях предотвращения опасных факторов в виде осыпей и камнепадов.