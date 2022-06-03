Октябрьский акимиат рассматривает заявки на получение стимулирующих грантов

В Октябрьском акимиате состоялось очередное заседание грантовой комиссии, где было рассмотрено 7 проектных заявок на общую сумму 5 081 388 сомов, на сумму гранта 3 172 425 сомов, сумма софинансирования – 1 908 971 сомов. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, за период с апреля по май месяцы 2022 год грантовой комиссией проведено 3 заседания.

Всего рассмотрено 11 проектных заявок, из них одобрено 9 проектных заявок на получение финансирования за счет средств стимулирующих (долевых) грантов, направлено на доработку 2 проектные заявки.

Общая сумма проектов составляет 7 564 171 сомов, сумма грантовых средств 4 413 809 сомов, сумма софинансирования 3 150 362 сомов.