МПРЭиТН проводит проверку видео, на котором изображены погибшие совы

1 июня было осуществлено 3 выезда 3-мя группами государственных инспекторов министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора для проведения исследований по видео-заявлению А.Малышева в село Ново-Покровка Иссык-Атинского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, местный житель А.Малышев показал государственным инспекторам место, где было снято видео о погибших совах и проинформировал о предположительной причине смерти животных. Так, на месте было обнаружены 2 погибшие совы. Других дополнительных новых мертвых или находящихся в тяжелом состоянии животных обнаружено не было.

В настоящее время 309-й контур в селе Ново-Покровка Иссык-Атинского района в течение одного месяца будет находиться на контроле государственных инспекторов Министерства. По результатам проверки будут сообщена дополнительная информация.

Министерство выражает благодарность таким активным гражданам, как А.Малышев, которые оперативно реагируют и уделяют личное время для пресечения фактов нарушений природоохранного законодательства.

МПРЭиТН просит граждан, которые столкнулись с нарушениями, связанными с животным и растительным миром сообщать начальнику управления биоресурсов министерства Бузурманову Б.М. по номеру 0220-911-911 или в горячую линию следующих структурных и подведомственных подразделений Министерства:

- Служба экологического и технического надзора 0312 540579 или 0990 447212(w/a);

- Бишкекское региональное управление – 0554-434-202;

- Чуйское региональное управление - 0707-466-225;

- Таласское региональное управление – 0509-101-911;

- Иссык-Кульское региональное управление – 0550-270-681;

- Нарынское региональное управление – 0708-828-208;

- Ошское региональное управление – 0550-179-747;

- Джалал-Абадское региональное управление – 0220-786-273;

- Баткенское региональное управление – 0995-301-410.