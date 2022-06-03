В Бишкеке задержан неоднократно судимый член ОПГ с наркотиками

Сотрудниками службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД в мае 2022 года была получена информация в отношении наркогруппировки, занимающейся поставками крупных партий наркотических средств каннабисной группы в местах лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в рамках уголовного дела, при проведении специальных-следственных действий 26 мая около 21 ч. 40 минут в Бишкеке был задержан гр-н Д.К., 1984 года рождения, состоящий на учете как член организованной преступной группы, ранее неоднократно судимый.

При личном досмотре у него обнаружены два полиэтиленовых пакетика с белым порошкообразным веществом по внешним признакам схожее на новое психоактивное вещество, общим весом 8 гр. с упаковкой.

По данным судебно- химической экспертизы изъятое вещество является психотропным веществом.

Задержанный передан в следственную службу Аламединского РОВД Чуйской области.