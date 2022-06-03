Один из раненых на границе между КР и РТ находится в тяжелом состоянии

Один из пострадавших пограничников во время перестрелки на кыргызско-таджикской границе находится в тяжелом состоянии. Об этом нашему изданию vb.kg cообщила пресс-секретарь Минздрава Жылдыз Айгерчинова.

По оперативному сообщению координатора по здравоохранению Баткенской области Арзыбека Борубекова, 3 июня в результате инцидента на кыргызско-таджикском участке государственной границы получили ранение двое военнослужащих, бригада скорой помощи везёт их в Баткенскую областную объединенную больницу.

По предварительным данным, один пострадавший в тяжелом состоянии, второй средней тяжести. По диагнозам информация будет дана позже, по мере поступления пострадавших в стационар.