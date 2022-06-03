Президент Жапаров назвал Мадумарова популистом

Мадумаров не государственный деятель, а один из тех политиков-популистов, который лишний раз доказал, что ему безразлична судьба своей страны. Об этом в интервью "Азаттыку" заявил президент КР Садыр Жапаров.

По его словам, народ хорошо знает Мадумарова.

"Сейчас кризис во всех странах мира. Вы все это видите. Мы делаем все возможное, чтобы не допустить дефицита продовольствия в нашей стране. Наш импорт из-за рубежа ограничен. Например, включены ограничения на пшеницу, муку, сахар, воду и масло. Точнее, мы можем получить ровно столько, сколько нужно для нашей страны. Если возьмем больше, то добавляются таможенные и другие выплаты. Тогда цены поднимутся до небес. Поэтому мы строго контролируем эту сферу, чтобы цены не поднялись. Дело находится на контроле Государственного комитета национальной безопасности. Это их прямая обязанность. Как следует из названия, Государственный комитет национальной безопасности отвечает за нашу безопасность во всех отношениях. Конечно, мы не говорим, что персонал чист на постах. Трудно контролировать все на 100 процентов. Это человеческий фактор. Кто-то все-таки может вымогать деньги.

Тем не менее, вы видите, что таких нечистоплотных задерживают. Контрабанда прекратилась на 90 процентов. Если бы мы не пресекали контрабандные пути, то цены на продукты взлетели бы до небес. Интересно, и тогда бы Мадумаров красиво говорил и кричал бы. Да, Камчыбек Кыдыршаевич отвечал эмоционально и его можно понять.

Мадумаров говорит, что в Баткене провести товар через пост даже за 500 долларов не соглашаются, а только, мол, за 1000 долларов. Человек, который везет товары домой, не будет предлагать 500 долларов. Он скорее умрет. Местные власти работают с ГКНБ вместе по всем этим случаям. Местные жители получают достаточно товаров. Мы не дадим дорогу контрабанде", - сказал глава государства.