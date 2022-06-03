Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев повез медиков в Баткенскую область

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев военным бортом в срочном порядке вместе с бригадой медицинского персонала вылетел в Баткенскую область. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ КР.

По его данным, глава ГКНБ вылетел с целью эвакуирования лиц, получивших ранения в ходе боевых столкновений.

Напомним, сегодня на кыргызско-таджикском участке государственной границы произошел инцидент с применением оружия, в результате чего обе стороны получили ранения.

С кыргызстанской стороны получили ранение двое военнослужащих, бригада скорой помощи везёт их в Баткенскую областную объединенную больницу. Один из пострадавших пограничников находится в тяжелом состоянии.