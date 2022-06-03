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Минздрав: Один из раненых на границе находится в крайне тяжелом состоянии

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- Назгуль Абдыразакова
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Пострадавшие два пограничника в результате перестрелки на кыргызско-таджикской госгранице госпитализированы в Баткенскую областную объединенную больницу. Об этому нашему изданию vb.kg сообщила пресс-секретарь Минздрава Жылдыз Айгерчинова.

По ее данным, военному С.у Б., 2001г.р, врачи диагностировали закрытую черепно-мозговая травму, сотрясение головного мозга, рана теменной области, компрессионный перелом позвоночника без нарушения спинного мозга, травматический шок. Состояние средней тяжести;

У второго пограничника Ж.З., 2000 г.р., закрытая черепно-мозговая травма, контузия головного мозга, осколочное ранение плечевой области слева, осколочное ранение шейной области слева, инородное тело шейной области, травматический шок, геморрагический шок. Состояние оценивается как крайне тяжелое, пациент на аппарате искусственной вентиляции легких.

Бишкекская бригада врачей вылетела в Баткенскую область для оказания практической помощи коллегам из БООБ. Отправлены реаниматологи, сосудистые хирурги, общие хирурги, нейрохирурги, и один торакальный хирург. Всего 10 специалистов.


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URL: https://www.vb.kg/418893
Теги:
граница, ранение, Таджикистан, Кыргызстан, Минздрав
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