И. о. министра здравоохранения назначен Жаркынбек Касымбеков

На период отсутствия министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева временное исполнение обязанностей министра возложено на Жаркынбека Касымбекова - заместителя министра здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Указ подписал президент Садыр Жапаров.

Ранее были назначены новые заместители главы Минздрава, среди которых Жаркынбек Касымбеков, Улан Садыков и Бубужан Арыкбаева.

Сам Бейшеналиев был задержан по подозрению в ряде статей, включая по делу о коррупции с вакцинами, где ущерб оценивается в 1 миллиард 581 миллион 474 тысячи 315 сомов.