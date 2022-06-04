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И. о. министра здравоохранения назначен Жаркынбек Касымбеков

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- Канат Кожоев
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На период отсутствия министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева временное исполнение обязанностей министра возложено на Жаркынбека Касымбекова - заместителя министра здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Указ подписал президент Садыр Жапаров.

Ранее были назначены новые заместители главы Минздрава, среди которых Жаркынбек Касымбеков, Улан Садыков и Бубужан Арыкбаева.

Сам Бейшеналиев был задержан по подозрению в ряде статей, включая по делу о коррупции с вакцинами, где ущерб оценивается в 1 миллиард 581 миллион 474 тысячи 315 сомов.


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URL: https://www.vb.kg/418899
Теги:
Минздрав, правительство, президент, Садыр Жапаров
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