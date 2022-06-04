ГКНБ: Раненый пограничник доставлен в Бишкек

Государственный комитет национальной безопасности сообщает, что сегодня, 4 июня 2022 года, военнослужащие Пограничной службы, получившие ранения в ходе перестрелки на кыргызско-таджикском участке государственной границы Булак-Башы Баткенского района Баткенской области были доставлены в Бишкек под контролем главы ведомства генерал-лейтенанта Камчыбека Ташиева.

Уточняется, что пострадавшие будут направлены в медицинские учреждения, где продолжат получать всю необходимую помощь.

Ведомство отмечает, что глава ГКНБ держит на личном контроле вопрос оказания всей необходимой помощи раненным военнослужащим Пограничной службы ГКНБ.