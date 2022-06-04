Детям сотрудников ОАО "Манас" организовали экскурсию в аэропорт

В главной воздушной гавани страны по случаю Международного дня защиты детей прошла экскурсия для детей сотрудников ОАО "Международный аэропорт "Манас". Об этом сообщает пресс-служба ОАО.

Экскурсия состоялась по инициативе председателя правления - генерального директора ОАО "МАМ" Бакыта Шаршеева.

Мероприятие длилось 3 дня. В ней приняли участие порядка 650 детей в возрасте 7-14 лет. Дети имели возможность увидеть своими глазами место, где работают их родители. Для них была организована специальная программа на одной локации, чтобы не создавать помехи для работы предприятия.

Участники познакомились со спецификой деятельности столичного аэропорта: как обеспечивается безопасность в аэропорту, как работает служба поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов, пожарная, кинологическая и орнитологическая службы, как взлетает и идет на посадку воздушное судно и т.д.

Увидели специальную технику авиапредприятия: аварийно-спасательную станцию, автотрап, амбулифт и др.

Особый восторг вызвала машина по антиобледенительной обработке воздушных судов, которая оборудована выдвигающейся на высоту до 25 м стрелой с форсунками на конце для распыления противообледенительной жидкости.

Детям посчастливилось увидеть вблизи взлёт и посадку самолета, даже подняться на борт современного авиалайнера, исследовать салон самолета, заглянуть в кабину пилотов.

Не все ребята были в здании аэропорта и летали на самолётах, поэтому для многих детей экскурсия подарила яркие незабываемые эмоции.

Атмосферу праздника 3 дня задавал Отдельный военно-показательный оркестр Министерства обороны Кыргызской Республики, который под управлением дирижера Джуматай уулу Дастана исполнил такие популярные композиции, как марш Кыргызстана, Кара Жорго, Гимн безумной вечеринки (Party Rock Anthem).

Шоу-программа для детей включала выступление артистов, аниматоров, ростовых кукол, мыльные пузыри и другие сценические выступления.