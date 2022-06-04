Вице-мэр проинспектировал строительство школ в Бишкеке

Вице-мэр столицы Нурлан Шаршеналиев проинспектировал строительство образовательных учреждений по линии Управления капитального строительства мэрии города Бишкек.

Шаршеналиев проинспектировал строительство средней школы №75, посетил школы №40, №20, №73, №35, №6, где ведутся работы по строительству пристроек к существующим школам.

Также проконтролировал строительство детского сада в микрорайоне Джал-29 и усиление, капитальный ремонт средних школ №10 и №76.

В ходе инспектирования, вице-мэр отметил усиленный темп строительных работ, и поручил уделять особое внимание качеству строительных материалов.

Следует отметить, что по линии Управления капитального строительства, на 2022 год запланировано строительство 9 образовательных учреждений за счет республиканского бюджета, где на сегодняшний день ведутся работы по заливке бетонной смеси.