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Вице-мэр проинспектировал строительство школ в Бишкеке

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- Алина Мамаева
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Вице-мэр столицы Нурлан Шаршеналиев проинспектировал строительство образовательных учреждений по линии Управления капитального строительства мэрии города Бишкек.

Шаршеналиев проинспектировал строительство средней школы №75, посетил школы №40, №20, №73, №35, №6, где ведутся работы по строительству пристроек к существующим школам.

Также проконтролировал строительство детского сада в микрорайоне Джал-29 и усиление, капитальный ремонт средних школ №10 и №76.

В ходе инспектирования, вице-мэр отметил усиленный темп строительных работ, и поручил уделять особое внимание качеству строительных материалов.

Следует отметить, что по линии Управления капитального строительства, на 2022 год запланировано строительство 9 образовательных учреждений за счет республиканского бюджета, где на сегодняшний день ведутся работы по заливке бетонной смеси.


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URL: https://www.vb.kg/418906
Теги:
мэрия, строительство, Бишкек, Кыргызстан
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