В Индии женщина решила выйти замуж за себя

Жительница индийского города Вадодара, штат Гуджарат, решила выйти замуж за себя. Об этом сообщает "Лента.ру".

24-летняя Кшама Бинду выбрала место проведения свадьбы и назначила дату. Женщина собралась провести церемонию с соблюдением всех ритуалов, включая принятую в индуизме саатферу, когда жених и невеста семь раз обходят священный огонь, произнося определенные обеты. Кроме того, она написала пять клятв, которые даст себе.

Это будет первый случай сологамии, или заключения брака с собой, в штате Гуджарат. Бинду подчеркнула, что ее решение символизирует любовь к себе. "Я никогда не хотела выходить замуж. Но я хотела стать невестой. Поэтому я решила выйти замуж за себя", - сказала она.

Женщина отметила, что много читала о сологамии в интернете, но не смогла найти ни одного примера в Индии. "Возможно, я буду первой, кто покажет пример любви к себе в нашей стране", - подчеркнула она.

Бинду назвала будущую свадьбу актом самопринятия. "Свадьба с собой - обязательство быть приверженным себе и безоговорочно любить себя. Люди женятся на тех, кого они любят. Я люблю себя, и поэтому устраиваю свадьбу", - пояснила индианка.

Она отметила, что таким образом хочет показать, что женщины имеют значение. Родители женщины поддержали ее решение. После свадьбы она отправится на двухнедельный медовый месяц на Гоа.