Российские специалисты проведут бесплатные консультации в Кыргызстане

Вчера.ю 4 июня 2022 года в Министерстве здравоохранения прошла встреча представителей Минздрава КР с представителями Группы компаний "МЕДСИ", ведущей федеральной сети клиник России.

На встрече стороны обсудили перспективы возможного сотрудничества с Министерством здравоохранения КР.

4-5 июня ведущие специалисты Группы компаний "МЕДСИ" проведут экспертные консультации в Кыргызстане. В рамках приемов для жителей Кыргызской Республики будут доступны консультации по вопросам диагностики и лечения онкологических заболеваний, онкохирургии, эндоваскулярной хирургии и лечения сердечно-сосудистых патологий, репродуктивного здоровья, гинекологических заболеваний, лечебно-диагностической артроскопии, лечения травм и ортопедических патологий и многое другое. Компетенции МЕДСИ позволят жителям Кыргызстана получить бесплатную квалифицированную медицинскую помощь от лидера частного здравоохранения России, "второе мнение" при сложных диагнозах, скорректировать лечение.

Российские специалисты проведут осмотры в Национальном госпитале, Центре кардиохирургии, Центре онкологии и гематологии и в родильном доме Национального центра охраны материнства и детства.

Также, в рамках приемов пациенты смогут пройти также ряд экспресс-обследований. В частности, обследовать родинки, определить тип кожи с помощью современного дерматоскопа, проверить состояние кожи головы и волос с помощью трихоскопа, пройти биоимпедансный анализ и определить состав тела.