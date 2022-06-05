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Российские специалисты проведут бесплатные консультации в Кыргызстане

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- Алина Мамаева
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Вчера.ю 4 июня 2022 года в Министерстве здравоохранения прошла встреча представителей Минздрава КР с представителями Группы компаний "МЕДСИ", ведущей федеральной сети клиник России.

На встрече стороны обсудили перспективы возможного сотрудничества с Министерством здравоохранения КР.

4-5 июня ведущие специалисты Группы компаний "МЕДСИ" проведут экспертные консультации в Кыргызстане. В рамках приемов для жителей Кыргызской Республики будут доступны консультации по вопросам диагностики и лечения онкологических заболеваний, онкохирургии, эндоваскулярной хирургии и лечения сердечно-сосудистых патологий, репродуктивного здоровья, гинекологических заболеваний, лечебно-диагностической артроскопии, лечения травм и ортопедических патологий и многое другое. Компетенции МЕДСИ позволят жителям Кыргызстана получить бесплатную квалифицированную медицинскую помощь от лидера частного здравоохранения России, "второе мнение" при сложных диагнозах, скорректировать лечение.

Российские специалисты проведут осмотры в Национальном госпитале, Центре кардиохирургии, Центре онкологии и гематологии и в родильном доме Национального центра охраны материнства и детства.

Также, в рамках приемов пациенты смогут пройти также ряд экспресс-обследований. В частности, обследовать родинки, определить тип кожи с помощью современного дерматоскопа, проверить состояние кожи головы и волос с помощью трихоскопа, пройти биоимпедансный анализ и определить состав тела.


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URL: https://www.vb.kg/418911
Теги:
Минздрав, Россия, Кыргызстан
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