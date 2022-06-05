Фестиваль фильмов по правам человека будет посвящен климату и кризисам

"ХVI Международный фестиваль документальных фильмов по правам человека "Бир Дуйно -2022" по решению организационного комитета будет посвящен теме "Климат и кризисы: ситуация с фундаментальными правами граждан, альтернативы для Целей устойчивого развития", - сказала vb.kg глава правозащитного движения "Бир Дуйно-Кыргызстан" Толекан Исмаилова.

Он стал уже традиционным в Кыргызстане и проводится с 2007 года.

"Мир изменился, трудности и риски, связанные с климатическими изменениями, политические кризисы и последствия, которые они оказывают на население стран ЦА остаются дилеммами и требуют глубокого анализа, осмысления, новых подходов для позитивных перемен, прежде всего на локальном уровне", - добавила в интервью нашему изданию Исмаилова.

Как она отметила, граждане, живущие в зонах рисков и бедствий, нуждаются в учете их голосов и равного участия для эффективного решения социально значимых проблем в сообществах "от местных до глобальных". Самыми уязвимыми при рисках, конфликтах и бедствиях являются женщины и дети, пожилые и люди с инвалидностью, поэтому важно локализовать программы развития для усиления и участия лидерства без какой-либо дискриминации.

Фестиваль проводится правозащитным движением "Бир Дуйно-Кыргызстан" при постоянной поддержке посольства Швейцарии в Кыргызской Республике, совместно с различными международными сетями солидарности, Международной мониторинговой миссией по трудовым правам в Центральной Азии.

Уже начался прием заявок по E-mail: birduinokyrgyzstan@gmail.com.

По решению оргкомитета, как сказала Толекан Исмаилова, они будут приниматься до 15 июля 2022 года. Длительность документального фильма не должна превышать 60 минут.

Открытый международный фестиваль документальных фильмов по правам человека –важное событие для всех деятелей документального кино, экспертов, правозащитников, лидеров сообществ и простых граждан - для всего общества. Посмотреть фильмы приходит огромное количество людей, поскольку они поднимают актуальные проблемы, близкие сердцу каждого человека. Например, в 2021 году на участие в фестивале было подано 45 заявок. В организационный комитет входят режиссеры, общественные деятели, эксперты, представители профсоюзов из разных стран мира и другие.

Международный фестиваль документальных фильмов "Бир Дуйно-Кыргызстан" является сестринским фестивалем МФДФ по правам человека One World1 и проводится ежегодно с 2007 года. Только один раз из-за пандемии коронавирусной инфекции его пришлось отложить. С каждым годом популярность и значимость фестиваля документальных фильмов по правам человека растет. На фестивальных площадках предоставляется широкая возможность для дискуссий о документальной правде в сфере прав человека с привлечением документалистов и экспертов как местных сообществ, так и международных, в инновационном формате "Права человека через искусство".