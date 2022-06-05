В селе Жапалак Ошской области начали асфальтировать дороги

Вчера, 4 июня началась работа по асфальтированию дороги по улице Ормона Абылова села Жапалак. Мероприятия проводятся согласно инициативе депутата городского кенеша Каната Папишова на основании поручения мэра города Ош Алмаза Мамбетова, сообщает мэрия южной столицы.

По указанной улице в течение 4 дней будет заасфальтировано 600 метров дороги. Также в данном селе согласно поднятой инициативе запланировано асфальтирование 1200 метров дороги по улице Шамши Омуралиева, 850 метров дороги по улице Камила Эргешова, 500 метров дороги по улице Базыбая Эргешова.

Работа проводится со стороны МП "Ошские городские дороги". В работах задействовано 15 Единиц спецтехники и 25 рабочих.