Токаев про январские события: Мы настаиваем - это была атака террористов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что расследование январских событий проводится очень тщательно и детально, передает Zakon.kz.

"Следствие проводится уполномоченными органами, проводится очень тщательно, детально. Все материалы, которые уже сейчас доступны, публикуются Генеральной прокуратурой, никаких секретов в отношении нашего общества или для нашего общества не имеется. Мы все делаем открыто, транспарентно, на высоком профессиональном уровне. Поэтому необходимости приглашать международных экспертов нет, я так думаю", – сказал Касым-Жомарт Токаев на брифинге для СМИ.

Глава РК отметил, что масштаб разрушений не может не ужасать. По его словам, 1600 служебных и коммерческих зданий были повреждены, около 1000 единиц автотранспорта сожжено, 3000 единиц оружия похищено и, конечно же, много погибших, среди которых есть бандиты и террористы.

"Мы настаиваем на том, что это была террористическая атака, направленная на подрыв государственного строя, поэтому говорим о необходимости привлечения к ответственности всех без исключения людей, которые замешаны, будь это участие, соучастие или подстрекательство. И тем более, организация", - заявил Касым-Жомарт Токаев

Онт добавил, что сама операция против государства носила четко спланированный характер, ею руководили хорошо подготовленные профессионалы.