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Медаль "Кызматташтык салымы үчүн" вручена представительству АБР

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- Умар Тамашев
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Министр образования и науки Алмазбек Бейшеналиев в ходе круглого стола по обсуждению результатов деятельности проекта "Программа развития сектора: Укрепление системы образования" вручил медаль "Кызматташтык салымы үчүн" представительству Азиатского банка развития в КР, сообщает ведомство.

Медаль вручена за многолетнее сотрудничество и успешное завершение проекта.

В работе круглого стола принимали участие представители кабинета министров, Жогорку Кенеша, международных организаций, сотрудники центрального аппарата и подразделений министерства образования и науки, руководители областных методических центров, директора 30 инновационных школ, консультанты проекта и представители СМИ.

На реализацию "Программы развития сектора: Укрепление системы образования" Азиатский банк развития выделил грант в 22 миллиона долларов Реализация проекта началась в конце 2015 года и завершается в июне 2022 года.


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URL: https://www.vb.kg/418923
Теги:
АБР, Министерство образования, Кыргызстан
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