WP: США помогали саудовским ВВС, бомбившим гражданские объекты в Йемене

Соединенные Штаты оказывали поддержку, в том числе техническую, самолетам ВВС Саудовской Аравии, которые наносили авиаудары по гражданским целям в Йемене. Об этом говорится в опубликованной в субботу статье, которая основана на совместном расследовании газеты The Washington Post и проекта Колумбийского университета (Нью-Йорк) по мониторингу деятельности сил безопасности.

По их данным, "значительная часть воздушных налетов была осуществлена самолетами, разработанными, обслуживаемыми и проданными американскими компаниями, и пилотами, прошедшими подготовку [у специалистов] ВС США". Авторы статьи напоминают, что администрация президента США Джо Байдена в 2021 году объявила о прекращении оказания американской военной поддержки "наступательным операциям", которые проводит возглавляемая Саудовской Аравией коалиция против мятежников-хуситов из шиитского движения "Ансар Аллах", а также приостановила продажу некоторых боеприпасов.

"Однако контракты на техническое обслуживание", выполняемые как частными американскими компаниями, так и ВС США для авианалетов ВВС коалиции, до сих пор не прекращены, подчеркивает издание. Согласно итогам расследования, Соединенные Штаты "предоставляли вооружение, проводили подготовку [пилотов] и обеспечивали техническое обслуживание" большинства самолетов, участвовавших в бомбардировках гражданских целей в Йемене. Коалиция за все время военной кампании нанесла более 150 такого рода авиаударов.

"США на протяжении нескольких администраций продавали вооружения на миллиарды долларов правительствам, которые годами наносили авиаудары по больницам, рынкам, предприятиям по производству продуктов питания и тюрьмам: в результате этих нападений погибли тысячи мирных жителей", - заявила руководитель проекта "Контртерроризм, вооруженные конфликты и права человека" Колумбийского университета Приянка Мотапарти.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями мятежников-хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Конфликт привел к масштабному гуманитарному кризису. По данным ООН, более 24 миллиона йеменцев (примерно 80% населения) нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 4 миллиона.