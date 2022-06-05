Эксперт: эпидемия оспы обезьян возможна только в случае мутации вируса

Эпидемия оспы обезьян возможна только в том случае, если вирус в результате мутации приобретет свойство передаваться воздушно-капельным путем. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на специалиста по особо опасным инфекциям, врача-иммунолога, доктоар медицинских наук Владислава Жемчугова.

"Эпидемия может случиться, если обезьянья оспа вдруг приобретет возможность передаваться воздушно-капельным путем от человека человеку. Вот если такое произойдет в результате мутации, то такой обновленный вирус вполне может стать инициатором большой вспышки. Сейчас пока такого нет, путь передачи оспы контактно-бытовой", - сказал он.

По словам Жемчугова, предотвратить эпидемию можно, если быстро начать вакцинировать людей по эпидемическим показаниям. "Нужно начать уже сейчас наработку вакцины, которая есть, и быть готовыми к вакцинации. А сейчас даже можно начать вакцинировать сотрудников лабораторий Роспотребнадзора и врачей, которые будут контактировать первыми с возможными больными", - добавил он.

Также эксперт отметил, что прививка от натуральной оспы эффективна против оспы обезьян.