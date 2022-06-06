В Бишкеке прошла презентация книги "Таинства и уроки Природы"

В Национальной библиотеке имени Алыкула Осмонова прошла презентация книги "Таинства и уроки Природы".

- Говорят, что наша культура сейчас как огромный сундук, наполненный ценностями, ключ от которого потерян. Мы немного приоткрыли его, чтобы рассказать в своей книге о духовном богатстве, накопленном веками кыргызским народом, - сказал один из авторов книги "Таинства и уроки Природы", исследователь этно-экологической истории кыргызов Нарынбек Токтосунов по поводу уже нашумевшего в обществе издания.

На презентацию книги собрались ученые, дипломаты, писатели, искусствоведы, политические и общественные деятели, в том числе из–за рубежа. Все подчеркивали, что эта книга, как никогда, нужна нашему обществу, что с ней надо знакомить молодежь. Помимо того, что в ней изложено много интереснейших фактов, о которых мало было известно, она обогащает духовно.

- Глобализация, увы, съедает традиционную культуру, наследие прошлого, духовные ценности, идет самая настоящая экспансия против них. И молодые люди, да и представители поколения постарше, практически ничего не знают о традиционной кыргызской культуре. Мы не можем отменить глобализацию, но можем встроиться в этот процесс, сохранив все культурные ценности, которые подарила нам история, - сказала второй автор книги "Таинства и уроки Природы" антрополог, доктор политических наук Адаш Токтосунова.

По ее словам, авторы работали над книгой около года. Хотели за месяц–два написать методичку по созданию этно–, эко–, агротуристической школы "ТАБИЯТ" по проекту ЮНЕСКО. Но когда начали работать, так увлеклись исследованием кыргызской древней культуры, что не могли остановиться.

Издание по праву можно назвать энциклопедией народной истории и культуры. В ней рассказывается об обычаях и традициях, фольклоре, песнях и сказках, быте кыргызов, живших на берегах вечного Иссык–Куля, и, конечно же, об эпосе "Манас", бывших и современных его сказителях. Работая над монографией, авторы пришли к выводу, что в понимании древних кыргызов природа - основа основ всего, и самые дорогие святыни в их жизни это небо (Теўир) - как символ вечности, горы, земля (Умай–эне), вода, воздух и огонь.

- Мы нашли интересные факты о древней кыргызской орхоно–енисейской письменности, декоративно–прикладном искусстве и народном творчестве кыргызов. А также о трехструнном комузе, который удивил весь мир и перед которым преклоняются наши братья–казахи, считая его прародителем домбры, - отметил Нарынбек Токтосунов.

По словам автора, у Иссык–Куля особая миссия - вести интеллектуальный диалог между Востоком и Западом. Не случайно же Чингиз Айтматов проводил свой знаменитый Иссык–Кульский форум на его берегах.

- Во время встреч с сельчанами разных поколений и социального статуса мы почувствовали и убедились, насколько люди отдалились от матери–природы и в то же время мечтают вернуться к своим истокам. Жители других регионов, прочитав книгу, просят нас раскрыть культурные и исторические таинства их родных мест. Безусловно, это очень сложная работа, но в душе мы согласны. Поскольку в целом наш труд будет способствовать сохранению и приумножению исторического и культурного наследия народа Кыргызстана, - считает Адаш Токтосунова.

Книга "Таинства и уроки Природы" издана на кыргызском и русском языках и будет переведена на английский язык.

- Прочитавший "Таинства и уроки Природы" не уподобится тем нелюдям, которые недавно убили снежного барса и двух бурых медведей, не нанесет вреда Матери–природе, - считает экс–депутат ЖК Галина Куликова. - Надо издать книгу тиражом не 200 экземпляров, а двухсоттысячным, потому что она привносит в наши души добро и любовь, возвращает к духовно–нравственным истокам.

И не случайно на обложке прекрасно изданной книги изображен олененок как символ завета мудрой Матери–оленихи в одной из легенд: "Живите здесь (на Иссык–Куле) с миром тысячи лет".