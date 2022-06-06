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ТОП-5 основных продуктов, убивающих ваш кишечник

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В эпоху фаст-фуда и сидячего образа жизни возникают все более новые проблемы со здоровьем. Поэтому важно уделять внимание собственному организму и поддерживать его в форме. Одними из частых проблем являются болезни кишечника. Ведь именно кишечник отвечает за переработку и расщепление пищи, а также за наш иммунитет.

Какие именно продукты неблагоприятно влияют на микрофлору кишечника, подробно рассказала "Азия-Плюс" врач-диетолог Нилюфар Бобокалонова.

Алкоголь

Казалось бы, вред алкоголя довольно очевиден. Однако не весь спектр алкогольных напитков можно отнести к однозначному вреду для кишечника.

Важен градус: чем крепче алкоголь, тем сильнее он вредит нашему организму. Высокое содержание спирта напрямую влияет на весь пищеварительный процесс: кишечник просто не способен всасывать все полезные вещества и элементы от съеденной пищи, а потому частое употребление крепкой выпивки может привести к серьезным заболеваниям органов. Например, раку кишечника.

Если вы любитель злоупотребить спиртным, то рекомендуем сменить виски, коньяк или водку на что-нибудь более "легкое". Но лучше отказаться совсем.

Мясо

Конечно, далеко не все мясо негативно влияет на нашу пищеварительную систему.

Но стоит все-таки отметить вредность переработанного мяса: сосиски, сардельки и другие колбасные изделия.

Они содержат опасные вещества (нитрозамины), которые также способны вызвать рак кишечника. Если вы фанат сосисок, то стоит подумать о домашнем производстве. Так вы и себе приятное сделаете, и организм от неприятностей спасете.

Также не стоит недооценивать жареное мясо. В особенности жирненькую свинину или баранину. Такая еда тяжело переваривается, что создает дополнительную нагрузку на кишечник. Может воспалиться слизистая оболочка, что вызовет нежелательные уплотнения в стенках пищеварительного тракта.

Большинство людей едят жареное мясо, но поедание его в больших количествах может привести к печальным последствиям. Поэтому заядлым мясоедам стоит делать перерывы, а лучше питаться жареным красным мясом два раза в неделю.

Чем больше продуктов переработки красного мяса в рационе, тем выше риск развития колоректального рака, подчеркивают эксперты. Все эти хот-доги, колбасы и другие готовые мясные продукты содержат высокие дозы насыщенных жиров, натрия, нитратов, пагубно влияющих на кишечник.

Сладкое

Часто мы думаем, что всякие пирожные, торты и ватрушки вредят только нашей фигуре. Но это не совсем так.

Ученые из Университета Альберты узнали, что чрезмерное потребление сахара сказывается на кишечнике в негативном направлении.

Внутренняя микрофлора разрушается, а это приводит к размножению болезнетворных бактерий, которые могут проникнуть в другие органы из пищеварительного тракта, что может вызвать даже болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Майонез – враг фигуры

Это еще один противник красивой фигуры.

Женщины его ненавидят, а мужчины, как правило, обожают. И опять же проблема кроется не только в стремительном наборе веса, но и в пагубном влиянии для желудочно-кишечного тракта.

Как и сладкое, майонез оказывает неприятное воздействие на микрофлору кишечника Однако эти слова касаются только покупного продукта.

Домашний майонез создается без дополнительных химических компонентов, а значит все же полезнее для здоровья. Дома популярный соус делается буквально за пять минут.

Маргарин

Его линолиевая кислота является частой причиной язвенных колитов.

Линолиевая кислота также находится в орехах и различных семенах, но чаще всего мы не употребляем их в таком количестве, чтобы это пагубно влияло на наш организм.

В маргарине же линолиевой кислоты полно, так что не стоит перебарщивать с растительным продуктом, советует диетолог.

Помните, что чрезмерное употребление любых продуктов будет негативно сказываться не только на кишечнике, но и на организме в целом. Соблюдайте сбалансированное питание, пейте побольше воды и не забывайте о небольшой зарядке.


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URL: https://www.vb.kg/418930
Теги:
питание, Таджикистан
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