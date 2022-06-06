ТОП-5 основных продуктов, убивающих ваш кишечник

В эпоху фаст-фуда и сидячего образа жизни возникают все более новые проблемы со здоровьем. Поэтому важно уделять внимание собственному организму и поддерживать его в форме. Одними из частых проблем являются болезни кишечника. Ведь именно кишечник отвечает за переработку и расщепление пищи, а также за наш иммунитет.
Какие именно продукты неблагоприятно влияют на микрофлору кишечника, подробно рассказала "Азия-Плюс" врач-диетолог Нилюфар Бобокалонова.
Алкоголь
Казалось бы, вред алкоголя довольно очевиден. Однако не весь спектр алкогольных напитков можно отнести к однозначному вреду для кишечника.
Важен градус: чем крепче алкоголь, тем сильнее он вредит нашему организму. Высокое содержание спирта напрямую влияет на весь пищеварительный процесс: кишечник просто не способен всасывать все полезные вещества и элементы от съеденной пищи, а потому частое употребление крепкой выпивки может привести к серьезным заболеваниям органов. Например, раку кишечника.
Если вы любитель злоупотребить спиртным, то рекомендуем сменить виски, коньяк или водку на что-нибудь более "легкое". Но лучше отказаться совсем.
Мясо
Конечно, далеко не все мясо негативно влияет на нашу пищеварительную систему.
Но стоит все-таки отметить вредность переработанного мяса: сосиски, сардельки и другие колбасные изделия.
Они содержат опасные вещества (нитрозамины), которые также способны вызвать рак кишечника. Если вы фанат сосисок, то стоит подумать о домашнем производстве. Так вы и себе приятное сделаете, и организм от неприятностей спасете.
Также не стоит недооценивать жареное мясо. В особенности жирненькую свинину или баранину. Такая еда тяжело переваривается, что создает дополнительную нагрузку на кишечник. Может воспалиться слизистая оболочка, что вызовет нежелательные уплотнения в стенках пищеварительного тракта.
Большинство людей едят жареное мясо, но поедание его в больших количествах может привести к печальным последствиям. Поэтому заядлым мясоедам стоит делать перерывы, а лучше питаться жареным красным мясом два раза в неделю.
Чем больше продуктов переработки красного мяса в рационе, тем выше риск развития колоректального рака, подчеркивают эксперты. Все эти хот-доги, колбасы и другие готовые мясные продукты содержат высокие дозы насыщенных жиров, натрия, нитратов, пагубно влияющих на кишечник.
Сладкое
Часто мы думаем, что всякие пирожные, торты и ватрушки вредят только нашей фигуре. Но это не совсем так.
Ученые из Университета Альберты узнали, что чрезмерное потребление сахара сказывается на кишечнике в негативном направлении.
Внутренняя микрофлора разрушается, а это приводит к размножению болезнетворных бактерий, которые могут проникнуть в другие органы из пищеварительного тракта, что может вызвать даже болезни Альцгеймера и Паркинсона.
Майонез – враг фигуры
Это еще один противник красивой фигуры.
Женщины его ненавидят, а мужчины, как правило, обожают. И опять же проблема кроется не только в стремительном наборе веса, но и в пагубном влиянии для желудочно-кишечного тракта.
Как и сладкое, майонез оказывает неприятное воздействие на микрофлору кишечника Однако эти слова касаются только покупного продукта.
Домашний майонез создается без дополнительных химических компонентов, а значит все же полезнее для здоровья. Дома популярный соус делается буквально за пять минут.
Маргарин
Его линолиевая кислота является частой причиной язвенных колитов.
Линолиевая кислота также находится в орехах и различных семенах, но чаще всего мы не употребляем их в таком количестве, чтобы это пагубно влияло на наш организм.
В маргарине же линолиевой кислоты полно, так что не стоит перебарщивать с растительным продуктом, советует диетолог.
Помните, что чрезмерное употребление любых продуктов будет негативно сказываться не только на кишечнике, но и на организме в целом. Соблюдайте сбалансированное питание, пейте побольше воды и не забывайте о небольшой зарядке.