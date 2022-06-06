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Оставьте знакомых и коллег при их мнении. Гороскоп с 6 по 12 июня

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Луна растёт, Меркурий движется прямо, что благоприятствует началу новых дел, регистрации компаний, инвестициям. Можно заниматься поставкой товара, делать покупки в интернете, заказывать изготовление мебели. Неделя удачна для ремонта и строительства.

Овен – оставьте знакомых и коллег при их мнении, сейчас не время что-либо доказывать и сводить счёты. Переговорив с руководством и влиятельными людьми, вы измените ход событий в лучшую для себя сторону. Удастся получить долгожданные документы, уладить финансовые вопросы и получить долгожданные деньги. Поддавшись порыву чувств, вы удивите любимого человека, сделав сюрприз, который вернёт жизнь в ваши отношения.

Телец – будьте открыты новым знакомствам, идеям и предложениям. Упрямо следуя намеченному курсу, вы можете зайти в тупик как в отношениях, так и делах, выбраться из которого можно будет тоже благодаря свежим идеям. Смена курса оживит дела, а также существенно разнообразит программу летнего отдыха. И пока лето набирает обороты, вы уже направитесь в увлекательное путешествие либо определитесь с планами, которые благополучно воплотятся в жизнь в ближайшее время.

Близнецы – расставшись с навязчивыми мыслями и прекратив слушать людей, которые постоянно сгущают краски в подаче тех или иных новостей, вы найдёте решение, казалось бы, непреодолимых трудностей. Сбросив груз тревог и переживаний с плеч, вы ещё и существенно поправите здоровье и будете готовы к интересным и перспективным предложениям, которые оживят бизнес и помогут карьерному предложению. Если ещё не согласовали летний отпуск, поговорите с руководством. Шансы на успех велики.

Рак – отголоски прежних финансовых затруднений ещё могут настичь вас, но постарайтесь не наступить на прежние грабли. Следуя уже известному вам сценарию, вы можете опустошить казну и усложнить отношения со многими знакомыми. Ваше внимание привлекут сообщения от друзей и деловых партнёров, не имеющие отношения к деньгам. Принимая их предложение, вы расширите свои возможности в бизнесе, определитесь с продолжением учёбы, а также выберите подходящий вариант летнего отдых.

Лев – некоторые знакомые сделают попытку продолжить споры и тяжбы, создавая пробуксовки в делах и получении документов. Они стали заложниками собственной одержимости взять верх в спорах любой ценой. Оставьте их наедине со своими амбициями и всерьёз возьмитесь за развитие своей карьеры или бизнеса. Вы сможете выйти на людей, которые вас поддержат, что обеспечит продвижение по карьерной лестнице и рост доходов.

Дева – оставьте дела, которые вам уже порядком надоели. Избавившись от рутины, вы восстановите здоровье и заметите возможности, которые открываются перед вами. Незапланированные встречи, поездки, общение вдохновят на новые проекты, которые окажутся перспективнее предыдущих. Удастся решить вопросы с учёбой, поменяв изначальные планы. Заодно вы сможете определиться с летним отдыхом. Выбирая новые варианты, вы поймёте, что и невозможное станет возможным.

Весы – финансовые затруднения ещё возможны, и это сигнал к смене тактики на работе и в собственном бизнесе. Прежние подходы уже не столь эффективны, как ранее, а потому, посмотрев на свои возможности иначе, вы сумеете создать новые источники доходов. Процесс обновления может коснуться не только сферы доходов, но и семейных отношений, а также обстановки в доме. Самое время приступать к строительству или капитальному ремонту.

Скорпион – позвольте деловым партнёрам и близким людям рассказать о своих планах, поделиться своими мнениями. Перебивая их на полуслове, вы упустите самое ценное, что в очередной раз усложнит отношения. Услышав суть идеи и критики, вы многое поменяете в жизни, преуспев не только в делах, но и отношениях. Время делать выбор, и чем смелее он окажется, тем интереснее окажется лето.

Стрелец – возникшая из неоткуда работа и прочие хлопоты, связанные с ней, направят ваше внимание и силы на созидание, а также пополнение казны. Появится шанс включиться в интересный и доходный проект, отказываться от которого не стоит. Свободного времени останется немного, и его лучше посвятить здоровью, а не просмотру очередных сенсационных новостей. Слухам и домыслам вы можете придать особое значение, что породит панику и лишит уже сложившегося ритма жизни.

Козерог – продолжая финансировать убыточные начинания или покупая некоторые вещи по привычке, вы загоняете себя всё дальше в угол, лишая ресурсов для развития. Набравшись смелости расстаться с планами, которые давно стали балластом, вы устремитесь навстречу новым летним приключениям, а также создадите полезное и перспективное сотрудничество с новыми знакомыми. Знакомьтесь, экспериментируйте и получайте удовольствие от лета.

Водолей – советы и предложения деловых партнёров, а также домочадцев могут звучать слишком резко, больше смахивая на распоряжения и указания, но в этом и будет заключаться их эффективность. Решив проявить самостоятельность, вы можете существенно усложнить себе жизнь. Действуя по своему усмотрению, вы окажетесь один на один с влиятельными соперниками и завистниками без какой-либо поддержки со стороны людей, советами которых вы пренебрегли.

Рыбы – освободившись от груза переживаний за прежние неудачи, вы начнёте выстраивать новые отношения и деловое общение. Вместе с новыми людьми в вашем окружении появятся свежие идеи по развитию бизнеса, преодолению застоя в учёбе и проведению летнего досуга. Дальние поездки могут не принести столько позитива, сколько поездки в пределах страны.

Астролог Андрей Рязанцев


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