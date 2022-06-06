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В Джалал-Абадской области зарегистрировано больше всего безработных

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- Александра Василькова
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Число безработных в Кыргызстане сократилось за год менее чем на 0,9 процента. Об этом сообщает Национальный статистический комитет.

По данным ведомства, численность незанятого населения, состоящего на учете в органах государственной службы занятости в поисках работы, на 1 апреля 2022 года составила 101,7 тысячи человек, что по сравнению с аналогичной датой прошлого года на 0,9 процента меньше, из них зарегистрированных безработных - 76,9 тысячи человек, или на 2,8 процента меньше.

Уточняется, что разницу между состоящими на учете и зарегистрированными безработными составляют лица, дважды отказавшиеся от предложенной работы, а также не явившиеся в уполномоченные государственные органы в течение 10 календарных дней со дня их регистрации.

По данным Нацстаткома, наиболее высокое число безработных зарегистрировано в Джалал-Абадской области - 21 тысяча 548 человек.


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URL: https://www.vb.kg/418939
Теги:
безработица, Кыргызстан, экономика
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