ЕАБР: К концу годя инфляция в Кыргызстане составит 15,3 процента

Таков самый свежий прогноз Евразийского банка развития.

В феврале - марте 2022 года усилились проинфляционные факторы со стороны мировых рынков. Это обстоятельство обусловит рост инфляции, пик годового показателя которой, по всей вероятности, придется на IV квартал, считают аналитики банка.

Разрывы в цепях поставок продолжат оказывать повышательное давление на цены производителей. С учетом засухи в 2021 года весной - в начале лета 2022 года можно ожидать временного повышения цен на плодоовощную продукцию.

Замедлению инфляции будет способствовать ослабление внутреннего потребления со второй половины 2022 года.

На 2023 год прогнозируется замедление инфляциию

"В среднесрочном периоде прогнозируется замедление темпов роста индекса потребительских цен. Это станет возможным в условиях ослабления давления со стороны валютного курса и адаптации к внешним шокам. Ситуация на мировых рынках продовольствия может оказать нейтральное влияние на динамику внутренних цен. Давление со стороны рынка нефти также ослабнет в среднесрочной перспективе", - говорится в макроэкономическом прогнозе банка.