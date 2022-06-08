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Имаш Азарбаев: Энергоэффективные душ, туалет, теплица - комфорт на селе!

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- Светлана Лаптева
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Житель села Кызыл-Суу Джети-Огузского района Имаш Азарбаев, который представляет Ассоциацию мастеров энергоэффективных технологий на Иссык-Куле, убежден, что каждый житель Кыргызстана должен стремиться к максимальному комфорту за счет современных технологий.

"У нас разработано несколько моделей энергоэффективных объектов, которые помогут кыргызстанцам поднять планку энергоэффективности жилищ, своих производств и помогут принести комфорт в быт: это энергоэффективные туалеты, душ, теплица... А ведь сколько говорят о теплых туалетах для детей в школах, а в реальности в них зачастую и горячей воды нет. И мы говорим о защищенности и уважении к женщине, а она, бедолага, в холодной воде стирает из года в год. С трибун вещаем о помощи фермерам, а фермер всей семьей, от мала до велика, - на полях. А можно же пойти по-другому: через энергоэффективные теплицы. Только надо наладить микрокредитование да найти патриотов страны не на трибуне, - рассказывает Имаш Азарбеков.

Он считает, что важно, чтобы сами владельцы домовладений, фермеры обратили внимание на энергоэффектиные технологии, требовали их внедрения, отслеживали выполнения преференций при их внедрении. Тогда и у правительства, и депутатов не останется выбора - надо будет помогать.


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URL: https://www.vb.kg/418942
Теги:
Иссык-Кульская область, энергоэффективность, Кыргызстан
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