В Суусамырской долине отдыхающим напомнили о правилах безопасности

С наступление летнего туристического сезона 2022 года органами внутренних дел Чуйской области на регулярной основе проводятся различные профилактические мероприятия по охране общественного порядка на территории Чуйской области.

Сотрудниками службы общественной безопасности ОВД Панфиловского района на передвижном приемном пункте милиции проведены профилактические и разъяснительные мероприятия с гражданами, отдыхающими в Суусамырской долине, а также с местными жителями, осуществляющие торговлю на окраине дороги.

Сотрудниками милиции отдыхающим гражданам КР и иностранным гражданам были даны разъяснения о необходимости личной безопасности и безопасности своих вещей во время отдыха. Кроме того, сотрудниками милиции были рассказаны отдыхающим элементарные правила безопасности во время отдыха, им напомнили о необходимости контроля своих детей в целях предотвращения несчастных случаев.

Были проведены профилактические беседы с владельцами юрт и местными жителями, продающими различные продукции вдоль автодороги Бишкек - Ош, о соблюдении правил личной безопасности и необходимости постоянного контроля и недопустимости перехода дорог в неположенных местах в целях безопасности самих граждан, а также их детей.

Сотрудниками милиции также были проведены профилактические мероприятия по предотвращению краж скота с владельцами крупно-рогатого скота, проживающими в данной долине.

В свою очередь в ходе встреч с местными жителями и отдыхающими в данной долине также прозвучали слова благодарности как от местных жителей, так и от иностранных граждан за проводимую работу сотрудников правоохранительных органов.