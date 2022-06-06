СВР МВД: продолжается работа по очищению рядов милиции от взяточников

Служба внутренних расследований МВД ведет систематическую, комплексную работу для очищения рядов органов внутренних дел от предателей интересов службы, взяточников, нарушителей закона и прочих элементов, подрывающих авторитет милиции в глазах общества.

Особое внимание уделяется выявлению таких фактов, как формальное отношение к рассмотрению жалоб и заявлений граждан, укрытие преступлений от учета, вымогательство взятки, грубость.

11 мая этого года в СВР МВД обратился гражданин Б.Э., который сообщил, что сотрудники милиции по имени Искен и Каниет с марта 2022 года вымогают деньги – 15 тысяч сомов - за нераспространение видеозаписи, скачанной с телефона заявителя без его ведома.

Факт зарегистрирован в единый регистр преступлений следственной службы МВД, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 343 частью 1 ("Вымогательство взятки") УК КР.

3 июня 2022 года при проведении следственно-оперативных мероприятий примерно в 20 часов 20 минут по улице Суюмбаева в городе Бишкеке, возле здания УВД Свердловского района, при получении требуемой суммы задержаны оперативный сотрудник УВД Свердловского района Бишкека майор милиции А.И. и следователь УВД Свердловского района Бишкека старший лейтенант милиции З.К.

При личном досмотре у задержанных обнаружены и изъяты вещественные доказательства.

После проведения допросов и других следственных действий задержанные водворены в ИВС ГУВД Бишкека.

МВД продолжает принимать меры по выявлению коррумпированных, продажных милиционеров. Продолжается работа по выявлению и пресечению преступлений коррупционного и иного характера, совершаемых отдельными сотрудниками ОВД.