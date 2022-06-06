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Международный детский фестиваль "Наристе" продолжается на Иссык-Куле

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- Айжан Мамбеталиева
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Пресс-служба столичного муниципалитета сообщает, что второй международный детский фольклорный фестиваль "Наристе" успешно продолжается на Иссык-Куле.

Участники фестиваля совершили пешую экскурсию в горы. В этнокомплексе "Кочмон Ордо" гости занимались верховой ездой, покатались на качелях, забирались в горы, играли, репетировали. Также познакомились с национальными играми кыргызского народа.

Представители Федерации национальных игр представили участникам фестиваля охотничьи игры салбуурун. Игры включали соколиную охоту, стрельбу из лука разными методами и охоту с тайганом. Самым зрелищным моментом было охота с беркутами на чучело лисы.

После представления у гостей была возможность поиграть на национальном инструменте добулбас, пострелять из лука, сфотографироваться с беркутами и тайганом. Гости остались в восторге.

Затем в амфитеатре была показана небольшая концертная программа из репертуара участников фестиваля. Экскурсия завершилась обедом на природе и общей фотографией.

Вечерняя программа включала в себя просмотр роликов о природе и традициях кыргызского народа, дискотеку во дворе санатория.


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URL: https://www.vb.kg/418949
Теги:
дети, Иссык-Кульская область, фестиваль
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