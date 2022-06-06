Скандал в семействе ГКНБ: Чоткараев не виноват. Виноват один Суюмбаев?

Первомайский суд Бишкека закончил рассмотрение уголовного дела о контрабанде и злоупотреблении служебными полномочиями, фигурантами которого были очень известные в стране личности. В частности - Болот Суюмбаев (бывший замначальника ГКНБ) и Дуйшенбек Чоткараев (бывший директор АКС ГКНБ).

Суюмбаев, напомним, пока находится в розыске. Так что приговор вынесен пока только в отношении Дуйшенбека Чоткараева.

По версии следствия, Д.О. Чоткараев, будучи директором Антикоррупционной службы ГКНБ, в 2017 году получил докладную записку. Записку такую (дословно): : "Отдельные члены ОПГ организовали транзитный канал перевозки контрабанды драгоценных камней (лом и ювелирные изделия из золота и серебра) из Турции в Казахстан через территорию Кыргызской Республики воздушным путем авиарейсами "Стамбул-Бишкек" и "Урумчи-Бишкек", при этом растаможка на пунктах таможенного контроля международного аэропорта "Манас", возможно, осуществляется путем частичного декларирования либо по упрощенному варианту, где не исключается контрабандный ввоз путем сговора с сотрудниками ГТС при ПКР. Далее ввезенный груз с драгметаллом доставляется на место переправки через пункты пограничного контроля КР и РК, расположенные на территории Чуйской области".

Тогдашний глава АКС принял эту записку к сведению и в качестве руководства к действию. 26 августа 2017 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводимых сотрудниками 6-го управления ГКНБ КР, в "Манасе" был задержан некий гражданин, прибывший из Стамбула и привезший без таможенного оформления в Кыргызстан чуть больше 14 килограммов золотых изделий.

Контрабандиста доставили в центральный аппарат ГКНБ. Куда тут же прибыли оперативники и от имени и по поручению тогдашнего замглавы ГКНБ стали требовать прекратить всякое уголовное преследование пойманного с поличным гражданина.

Дуйшенбек Чоткараев и Болот Суюмбаев в то время, по версии следствия, находились не просто в деловых, но и в очень теплых дружеских отношениях. Потому без труда смогли договориться: задержанный контрабандист переписал свою первоначальную объяснительную. В новой объяснительной не было ни слова о том, что он систематически завозит к нам контрабандное золото, зато было указано, что он является членом ОПГ, - хотя на самом деле он таковым не являлся.

После этого задержанного гражданина потихоньку вывели из здания ГКНБ и вывезли подальше от греха и посторонних глаз, предварительно сняв с него энную сумму. Государство же при этом лишилось шести с лишним миллионов сомов неоплаченных таможенных платежей.

Обвиняемый Д. Чоткараев в суде вину не признал и показал, что в конце августа 2017 года к нему с рапортом о совершении контрабанды зашел начальник 6-го управления. Он, Чоткараев, дал указание на дальнейшее планирование и проведение оперативно-розыскных мероприятий по пресечению этой преступной деятельности. Кроме этих первичных оперативных документов, больше никаких бумаг, связанных с этим фактом, он не подписывал.

Через несколько дней рано утром в аэропорту задержали человека с контрабандным грузом. И как раз в момент, когда ему, Чоткараеву, об этом докладывали, в кабинет заглянул заместитель председателя ГКНБ Болот Суюмбаев.

По словам Суюмбаева, задержанный с контрабандным золотом человек задействован в некой секретной операции, потому и его, и собранные в отношении его материалы необходимо передать определенным сотрудникам для дальнейшей разработки.

Что он, Чоткараев незамедлительно и сделал, поскольку не верить на слово целому заместителю начальника ГКНБ у него не было никаких оснований.

Показания обвиняемого полностью подтвердили выступавшие в суде свидетели. Фамилия Чоткараева, дескать, вообще в этом деле не звучала, никаких "левых" распоряжений он не подписывал и никаких незаконных указаний никому не давал.

Ответственность за злоупотребление и контрабанду целиком и полностью лежит на беглом экс-замначальника ГКНБ Б. Суюмбаеве.

Суд не нашел ни одного прямого доказательства вины подсудимого Д. Чоткараева и, руководствуясь презумпцией невиновности, постановил его оправдать и признать за ним право на реабилитацию.

5 января 2021 года мы писали о том, какие преступления вменяют объявленному в розыск Болоту Суюмбаеву – бывшему охраннику бывшего президента Алмазбека Атамбаева, бывшему замглавы ГКНБ, подозреваемому, кроме прочего, в использовании поддельного диплома о высшем образовании.