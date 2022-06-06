Безопасность в туристический сезон должна быть обеспечат на высоком уровне

Улан Ниязбеков: "В летний туристический сезон безопасность кыргызстанцев и иностранных гостей должна быть обеспечена на высоком уровне".

Сегодня, 6 июня, министр внутренних дел генерал-лейтенант милиции Улан Ниязбеков провел онлайн совещание по вопросам охраны общественного порядка на территории республики и обеспечения общественной безопасности во время торжественных мероприятий по случаю окончания учебного года в общеобразовательных учреждениях.

Глава МВД Улан Ниязбеков в ходе онлайн совещания отметил, что основной задачей милиции является обеспечение безопасности, правопорядка и стабильности в стране. Приоритетные направления деятельности - обеспечение общественной, дорожной безопасности, борьба и профилактика преступности, сервисное обслуживание населения, решение проблем

общества, введение цифровых технологий, своевременное проведение оперативных мероприятий для пресечения приграничных конфликтов, межнациональной вражды, провокаций среди населения.

"Как вы знаете, благодаря современным цифровым методам работы органов внутренних дел, сервисным функциям обслуживания населения и непрерывной работе, с начала года показатель преступности снизился на 46 процентов. Эта цифра

свидетельствует о том, что мы идем к мирному, правовому будущему граждан. Руководителям территориальных подразделений следует организовать разъяснительную работу по повышению правовой грамотности, культуры и этика вождения автомобилей, соблюдению требований законодательства, уважению национальных ценностей. Сфера туризма является одной из основных экономических ценностей нашей страны, органы внутренних дел должны неукоснительно применять все меры безопасности и создать благоприятную обстановку для отдыхающих. Кроме того, 9 июня в общеобразовательных учреждениях пройдут торжественные мероприятия по случаю Последнего звонка. Для чего утвержден комплексный план работы, за каждой школой закреплены сотрудники ОВД, которые будут обеспечивать общественную безопасность, а также безопасность дорожного движения", – подчеркнул Улан Ниязбеков.

В целях последовательной реализации вышеперечисленных задач определены четыре основные направления работы милиции.

Постоянно проводить работу по поддержанию общественного порядка и борьбе с преступностью. В целях повышения

качества деятельности в первом полугодии провести оперативно-розыскную и профилактическую работу по раскрытию ранее не раскрытых преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких. Организовать оперативное расследование преступлений, оказывающих негативное влияние на условия жизни населения, таких как: квартирные кражи, карманные кражи, кражи скота,

мошенничество. Организовать справедливое расследование и возмещение материального ущерба гражданам.

Обеспечить высокий уровень безопасности местного населения и иностранных гостей во время летнего туристического сезона.

В туристических зонах отдыха обратить внимание на безопасность населения и сохранность личного имущества. Сотрудники милиции должны защищать права каждого гражданина и оказывать своевременную помощь независимо от социального или иного статуса. Оказание помощи населению и разрешение жалоб в рамках своих полномочий является первоочередной задачей. Люди должны быть уверены, что сотрудники органов внутренних дел не станут отмахиваться от их заявлений и приложат все усилия для помощи обратившимся. Совместно с компетентными министерствами и ведомствами, органами местного самоуправления принять превентивные меры по обеспечению безопасности населения. Соответствующие указания были даны в ходе гарнизонного развода органов внутренних дел, прошедшего 3 июня в Иссык-Кульской области.

По итогам сегодняшнего совещания озвученные поручения, будут направлены по всем подразделениям органов внутренних дел в качестве дополнительных инструкций, исполнение которых, прошу руководителей взять на контроль. В случае, если в отношении милиции прозвучит конструктивная критика, и если вопрос какого-либо гражданина своевременно не решен из-за

затягивания или искусственной бюрократии, то первые руководители будет подвергнуты строгим дисциплинарным взысканиям.

Усилить работу передвижных приемных милиции. Интенсифицировать профилактическую работу, для недопущения

правонарушений и резонансных событий среди общественности.

Службам "102", оперативно-следственным группам, центрам мониторинга, центру оперативного управления, территориальным пунктам милиции незамедлительно принимать меры при обращении граждан. Оказание помощи населению и разрешение жалоб общественности в рамках своих полномочий является первоочередной задачей. Люди должны быть уверены, что органы

правопорядка не станут попустительски относиться к заявлениям и приложат все усилия для разрешения вопросов обратившихся.

Обращать внимание на дисциплину сотрудников, их отношение к гражданам, а также безупречное выполнение своих

обязанностей. Эффективность реализации поставленных задач перед органами внутренних дел напрямую зависит от качественного кадрового состава, его профессионализма и компетенции. Ежедневно на утренних разводах-инструктажах, доводить до личного состава вышеназванные требования и задачи. В ближайшее время Службой внутренних расследований

будут проведены проверки и оценка порядка исполнения инструкций, строевые смотры. В связи с этим, руководителям на местах и их заместителям по кадрам проводить качественную работу с личным составом.

Кроме того, регулярно проводить мероприятия в тесном взаимодействии с пограничными, религиозными, активными представителями общества, аксакалами, местными и государственными органами, антимонопольными органами, налоговыми, медицинскими, транспортными службами, управлениями лесного хозяйства и другими первоочередными государственными органами, обслуживающими население республики.

В завершение совещания Улан Ниязбеков отметил, что милиция должна служить народу, четко выполнять обязанности перед обществом. Трудолюбие, качественная, квалифицированная работа, а также доверие народа должны стать прямыми обязанностями каждого сотрудника кыргызской милиции.

В работе заседания в онлайн режиме приняли участие заместители министра, руководители соответствующих служб центрального аппарата МВД, главных управлений, управлений внутренних дел Баткенской, Ошской, Джалал-Абадской, Нарынской, Иссык-Кульской, Таласской, Чуйской областей, городов Бишкек и Ош.