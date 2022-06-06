Погода
$ 81.07 - 82.07
€ 87.00 - 88.00

Сотрудники МП "Бишкекзеленхоз" ремонтируют поливочную систему

263  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотрудники муниципального предприятия "Бишкекзеленхоз" ремонтируют поливочную систему. Причиной поломки стали халатное отношение со стороны горожан и выброс мусора в ирригацию.

Ремонтируют поливочные системы по улицам: Масалиева, Жайыл-Баатыра, Абдрахманова - Иваницина, Медерова, Ибраимова, проспект Чуй - 7 Апреля.

На данных участках повреждены основные механизмы, позволяющие осуществить качественный и безопасный полив зеленых насаждений. Впоследствии дорожно-транспортных происшествий оторваны форсунки, насадки, поливочные водопроводные стояки.

Одной из основных причин затопов поливочной водой улиц города является забитая мусором ирригация. В некоторых случаях намеренно открываются задвижки, что приводит к данной проблеме.

Ежегодно весной сотрудники муниципального предприятия "Бишкекзеленхоз" прочищают ирригационную систему столицы. С начала года прочистили 95 698 погонных метров ирригационной системы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/418952
Теги:
Бишкек, Бишкекзеленхоз, полив
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  