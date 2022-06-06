Сотрудники МП "Бишкекзеленхоз" ремонтируют поливочную систему

Сотрудники муниципального предприятия "Бишкекзеленхоз" ремонтируют поливочную систему. Причиной поломки стали халатное отношение со стороны горожан и выброс мусора в ирригацию.

Ремонтируют поливочные системы по улицам: Масалиева, Жайыл-Баатыра, Абдрахманова - Иваницина, Медерова, Ибраимова, проспект Чуй - 7 Апреля.

На данных участках повреждены основные механизмы, позволяющие осуществить качественный и безопасный полив зеленых насаждений. Впоследствии дорожно-транспортных происшествий оторваны форсунки, насадки, поливочные водопроводные стояки.

Одной из основных причин затопов поливочной водой улиц города является забитая мусором ирригация. В некоторых случаях намеренно открываются задвижки, что приводит к данной проблеме.

Ежегодно весной сотрудники муниципального предприятия "Бишкекзеленхоз" прочищают ирригационную систему столицы. С начала года прочистили 95 698 погонных метров ирригационной системы.