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На улице Фирсова уложены водопроводные трубы

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- Айжан Мамбеталиева
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Водопроводные трубы протяженностью 500 метров уложены на улице Фирсова. В ходе реконструкции обновлены водопроводные сети диаметром от 50 до 100 миллиметров. Новые водопроводные трубы из стали.

В результате будет повышена надежность системы водоснабжения, что в значительной мере приведет к уменьшению потерь. Чем меньше утечек и порывов будет на трубопроводе, тем лучше будет давление в системе. А значит, вода будет поступать в дома без особых проблем.

На улице Фирсова специалисты службы водоснабжения провели целый комплекс работ в рамках проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек".

Работы начаты в конце апреля текущего года. Специалисты прочистили 13 водопроводных колодцев, установили один новый колодец и заменили 7 водопроводных задвижек.

Планово-предупредительные работы по улице Фирсова позволят избежать вынужденного повреждения асфальтобетонного покрытия в дальнейшем и обеспечить подачу воды в необходимых объемах абонентам.


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URL: https://www.vb.kg/418953
Теги:
мэрия, Бишкек
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