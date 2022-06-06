На улице Фирсова уложены водопроводные трубы

Водопроводные трубы протяженностью 500 метров уложены на улице Фирсова. В ходе реконструкции обновлены водопроводные сети диаметром от 50 до 100 миллиметров. Новые водопроводные трубы из стали.

В результате будет повышена надежность системы водоснабжения, что в значительной мере приведет к уменьшению потерь. Чем меньше утечек и порывов будет на трубопроводе, тем лучше будет давление в системе. А значит, вода будет поступать в дома без особых проблем.

На улице Фирсова специалисты службы водоснабжения провели целый комплекс работ в рамках проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек".

Работы начаты в конце апреля текущего года. Специалисты прочистили 13 водопроводных колодцев, установили один новый колодец и заменили 7 водопроводных задвижек.

Планово-предупредительные работы по улице Фирсова позволят избежать вынужденного повреждения асфальтобетонного покрытия в дальнейшем и обеспечить подачу воды в необходимых объемах абонентам.