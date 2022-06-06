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По делу главы Минздрава допросят Улукбека Марипова и Артема Новикова

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Экс-премьер-министр Улукбек Марипов и экс-вице-премьер-министр Артем Новиков будут допрошены в рамках уголовного дела по закупке вакцин. Об этом стало известно в зале Октябрьского районного суда при избрании меры пресечения министру здравоохранения Алымкадыру Бейшеналиеву.

Адвокат Бейшеналиева Кайсын Абакиров поинтересовался у прокурора, какие меры будут приняты в отношении Новикова и Марипова, имена которых фигурируют в материалах уголовного дела. Представитель прокуратуры заявил, что их действиям будет дана юридическая оценка.

Напомним, ранее были задержаны министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев, бывший заместитель министра здравоохранения Улук-Бек Бектурганов, директор Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова и начальник управления лекарственных средств и медицинских изделий Минздрава Султан Сатарбеков.

По решению суда Бейшеналиев и Ишенапысова будут содержаться под стражей до 2 июля, а Бектурганов - до 2 августа. Сатарбекова поместили под домашний арест.


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URL: https://www.vb.kg/418961
Теги:
Октябрьский район, суд, Бишкек
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