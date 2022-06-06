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Кайсын Абакиров: У нас есть пять дней на то, чтобы подать апелляцию

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- Асия Канаева
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Алымкадыр Бейшеналиев будет находиться в СИЗО ГКНБ до 2 июля 2022 года. Именно такая мера пресечения была избрана для арестованного главы Министерства здравоохранения. Однако его адвокат Кайсын Абакиров пояснил vb.kg, что может быть подана апелляционная жалоба.

"Мера пресечения избрана. Изначально просили два месяца, но в итоге Алымкадыр Бейшеналиев должен содержаться в СИЗО ГКНБ до 2 июля. Однако у нас есть медицинское заключение. У моего подзащитного больное сердце. Ему делали шунтирование. У него также гипертоническая болезнь третьей степени. И вообще, согласно постановлению правительства, его нельзя содержать под стражей", - сказал Кайсын Абакиров.

По словам адвоката, у них есть пять дней на то, чтобы подать апелляционную жалобу.

"Но подавать ее или нет решать будет сам Алымкадыр Савирдинович, а он пока еще ничего не решил", - добавил Абакиров.


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URL: https://www.vb.kg/418962
Теги:
ГКНБ, СИЗО, Алымкадыр Бейшеналиев
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