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Кулов: Закон не запрещает президенту отстранять генпрокурора от работы

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- Алина Мамаева
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Феликс Кулов в своем Facebook опубликовал критику в адрес юристов, утверждающих, что глава государства не вправе отстранять генерального прокура от должности без согласия депутатов.

"Прочитал мнение некоторых юристов о том, что Президент не может даже временно отстранить генпрокурора от должности без согласия Жогорку Кенеша. При этом делается ссылка на п. 5 ст. 70 Конституции в котором описан предельный круг полномочий президента в отношении генерального прокурора.

Далёк от мысли выступать защитником главы государства. Но считаю данный вопрос очень важным, поэтому решил высказать свое сугубо личное мнение.

В упомянутом п.5 статьи 70 Конституции сказано следующее: "Президент назначает с согласия Жогорку Кенеша Генерального прокурора; в случаях, предусмотренных законом освобождает от должности Генерального прокурора с согласия не менее половины от общего числа депутатов Жогорку Кенеша".

Как видно из содержания данной нормы она касается только освобождения от должности. Поэтому ее нельзя, даже с натяжкой применять к решению о временном отстранении от исполнения обязанностей. Поскольку Генеральный прокурор не освобождается от должности, то однозначно и согласия Жогорку Кенеша для этого не требуется.

Таким образом, очевидно, что решение о временном отстранении не противоречит Конституции.

Теперь может возникнуть следующий вопрос: а вдруг есть какой-то закон, который запрещает принятие подобных решений?

Отвечаю: таких законов нет.

Наоборот, есть Закон "О конфликте интересов" в п.7 статьи 17 которого прямо записано, что меры по устранению потенциального конфликта интересов могут включать в себя отстранение лиц, занимающих государственные должности от выполнения должностных обязанностей, в ходе выполнения которых возникает конфликт интересов.

Следовательно, решение главы государства о временном отстранении генпрокурора от занимаемой должности на период следствия по причине сложившихся личностных отношений между ним и министром здравоохранения произведено в рамках действующего законодательства.

Я здесь не касаюсь сути и содержания этих личностных отношений, так как, не владею полнотой информации об этом. Поэтому привожу только юридическую аргументацию.

Надо признать, что министр здравоохранения приобрёл некую популярность у определенной части населения своими порой неадекватными и популистскими действиями и заявлениями.

Это обстоятельсто, видимо, нельзя было не принимать во внимание. Поэтому решение о временном отстранении генпрокурора, по-мнению главы государства, мера вынужденная, которая позволит снять все ненужные вопросы и претензии", - говорится в публикации.


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URL: https://www.vb.kg/418964
Теги:
Генеральная прокуратура, президент, Садыр Жапаров, Феликс Кулов
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