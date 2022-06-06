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В Бишкеке обсудили процесс газификации жилых массивов

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- Жан Алиев
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В Первомайском акимиате под председательством вице-мэра столицы Олега Попикова состоялась встреча с представителями ОсОО "Газпром Кыргызстан", филиала "Бишкекгаз" ОсОО "Газпром Кыргызстан", ОАО "Северэдектро" и городских служб по вопросам газификации и энергоснабжения.

Совещание провели в рамках реализации мер по улучшению экологической ситуации в городе Бишкек, энергетической безопасности, подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду 2022-2023 года.

В ходе встречи представителем ОсОО "Газпром Кыргызстан" представлена развернутая информация о реализации инвестиционной программы, критериях и методике оценки объектов для газификации.

Также участники встречи обсудили производственные вопросы, которые возникают в процессе газификации: по срокам газификации жилых массивов, финансовым инструментам поэтапной оплаты за подключение к газу и другие.

По итогам встречи акимиатам поручено ускорить работу по сбору базовых данных для внедрения эффективной системы газификации и догазификации так называемых "белых пятен" - жилых массивов города и объектов промышленности.


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URL: https://www.vb.kg/418971
Теги:
газ, жилмассив, мэрия
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