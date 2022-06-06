В Ленинском акимиате состоялось заседание штаба по доходам, сообщает столичный муниципалитет. В заседании приняли участие представители районного УГНС, налоговой службы по контролю за крупными налогоплательщиками (УГНС по ККН) и начальники МТУ.

Рассмотрены районные показатели исполнения доходной части местного бюджета по видам местных налоговых сборов за январь-май и май 2022 года, также ожидаемое исполнение за первое полугодие текущего года, обсуждена проведенная работа и следующие действия по установке ККМ предпринимателями Ленинского района.

Напомним, что с начала года в доходную часть поступило налоговых платежей и сборов 951,1 миллиона сомов, при плане 827,5 миллиона сомов, исполнение составило 114,9 процента к установленному плану.

Налоговым службам рекомендовано принять соответствующие меры над выполнением доходной части местного бюджета по видам налогов и по сбору налогов на имущество.