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В Ленинском акимиате состоялось заседание штаба по доходам

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- Айжан Мамбеталиева
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В Ленинском акимиате состоялось заседание штаба по доходам, сообщает столичный муниципалитет. В заседании приняли участие представители районного УГНС, налоговой службы по контролю за крупными налогоплательщиками (УГНС по ККН) и начальники МТУ.

Рассмотрены районные показатели исполнения доходной части местного бюджета по видам местных налоговых сборов за январь-май и май 2022 года, также ожидаемое исполнение за первое полугодие текущего года, обсуждена проведенная работа и следующие действия по установке ККМ предпринимателями Ленинского района.

Напомним, что с начала года в доходную часть поступило налоговых платежей и сборов 951,1 миллиона сомов, при плане 827,5 миллиона сомов, исполнение составило 114,9 процента к установленному плану.

Налоговым службам рекомендовано принять соответствующие меры над выполнением доходной части местного бюджета по видам налогов и по сбору налогов на имущество.


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URL: https://www.vb.kg/418972
Теги:
Ленинский район, Бишкек, мэрия
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