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В Аламудунском районе задержан мужчина по подозрению в мошенничестве

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- Айжан Мамбеталиева
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В ОВД Аламудунского района с заявлением обратился Т.Т., с просьбой о принятии мер в отношении малознакомого мужчины, который 8 апреля 2022 года обманным путем, войдя в доверие, заказал строительные леса в количестве 24 комплектов с доставкой. Получив строительные леса и не отдав оплату за них, он скрылся в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРП по признакам преступлений предусмотренных по статьей 209 УК КР (Мошенничество).

В ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УУР ГУВД Чуйской области и ОВД ОВД Аламудунского района по подозрению в совершении данного преступления был задержан ранее судимый С.А., 1992 года рождения.

В настоящее время подозреваемый водворен в ИВС ГУВД Бишкека. Кроме того сотрудниками милиции установлено, что мужчина подозревается в совершении ряда других противоправных деяний.

Досудебное производство продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/418977
Теги:
МВД, Чуйская область, Бишкек
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