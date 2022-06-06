Садыр Жапаров провел телефонный разговор с Касым-Жомартом Токаевым

Сегодня, 6 июня, состоялся телефонный разговор президента Садыра Жапарова с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

В ходе беседы Садыр Жапаров поздравил Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением общенационального референдума по принятию изменений и дополнений в конституцию Казахстана.

Президент Садыр Жапаров отметил, что кыргызская сторона приняла участие в мониторинге референдума в составе ряда миссий международных наблюдателей (ШОС, МПА СНГ, ПА ОДКБ) и стала свидетелем исторического момента в определении дальнейшего развития Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев, со своей стороны, поблагодарил Садыра Жапарова и отметил, что народ Казахстана принял судьбоносное решение. Президент Казахстана вкратце рассказал об основных целях и задачах конституционной реформы.

Лидеры стран также обсудили реализацию договоренностей, достигнутых в рамках официального визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан, состоявшегося 26 мая 2022 года.

Стороны договорились продолжить активный политический диалог, нацеленный на укрепление добрососедства и братства между двумя государствами и народами.