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Куда из табличек с названиями улиц делся официальный русский язык?

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- Ольга Новгородцева
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Речь не о раздолбанных дорогах и перерытых-перекрытых тротуарах. Речь – о другом.

Государственный язык в Кыргызской Республике – кыргызский. Есть еще и официальный язык – русский. Сколько ни перечитывай Конституцию, сколько ни изучай ее под микроскопом – не найдешь ни слова про английский язык. Ни одного упоминания о нем. И действительно: при чем здесь английский? У нас не Лондон и не Нью-Йорк.

Все государственные названия соответственно у нас пишутся на двух языках – государственном и официальном. Про названия каких-то сугубо частных объектов не говорим: они на то и частные, чтобы оформляться как им вздумается.

Названия улиц должны писаться по-кыргызски с русским переводом. Это правильно и логично. "Осмонкул кечесу – улица Осмонкула"...

Ничего подобного! На видном месте висит табличка – двуязычная. Но совсем не такая, какой она долна быть: "Осмонкул кечесу – Osmonkul street".

И другие такие же "стриты". Откуда эти стриты взялись в Бишкеке? Совсем недавно центр города украшали еще и таблички с надписями Boulevard и Avenue. Бульвары-то в Бишкеке имеются, а вот авеню отродясь не бывало. Неужели нам мало своих улиц, проспектов и бульваров?

И куда из табличек с именами улиц делся официальный русский язык?

Boulevard и Avenue в последнее время, к счастью, исчезли. Не прижились. Но стриты по-прежнему повсеместно, стоит лишь присмотреться.

И еще. Есть в столице вуз под названием БГУ. Аббревиатура такая. Что она обозначает, как расшифровывается? "Бишкекский государственный университет?" С чего вы взяли? Где об этом написано?

На здании БГУ красивыми золотыми буквами – надпись на двух языках. Опять-таки – английском и кыргызском: "Бишкек мамлекеттик университети" и Bishkek state universitu. И никакого перевода на русский!

Может, тогда и называть его надо "БМУ" или "БСУ", чтобы не было разночтений?

Почти напротив БГУ, чуть выше – заведение под названием English zone – "Английская зона". В этом месте не разговаривают ни по-русски, ни по-кыргызски. Только инглиш. Может, кто-то решил постепенно превратить весь Бишкек в зону английского языка? Или просто забыл, что английский не является у нас ни государственным, ни официальным?


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URL: https://www.vb.kg/418993
Теги:
Бишкек, Кыргызстан
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