Кыргызстан удостоен награды ВОЗ за борьбу против употребления табака

Награда ВОЗ World No Tobacco Day вручена председателю общественного объединения "Аялдар Кенеши", экс-депутату 5-6-го созывов Жогорку Кенеша Айнуру Алтыбаевой в знак признания за борьбу против табака в нашей стране.

Во время работы в ЖК с 2015 по 2021 год Алтыбаева возглавила группу депутатов парламента по разработке закона о борьбе против табака, который активно обсуждался более трех лет в ЖК и в СМИ, прежде чем был принят 15 сентября 2021 года. Данный закон рассматривается национальными и международными партнерами как крупная победа в борьбе против табака в Кыргызстане.

"Я получила высшую награду ВОЗ за разработку и продвижение Закона "О защите здоровья граждан КР от последствий потребления табака, никотина и воздействия окружающего табачного дыма и аэрозоля". Я благодарю коллег-депутатов, врачей общественного здравоохранения за то, что общими усилиями нам удалось разработать и отстоять этот важный для нашей страны документ. Закон получился очень действенным и сильным. И, что самое главное, он уже работает, - сказала vb.kg Айнуру Алтыбаева.

По ее словам, он принимался очень трудно. В течение трех лет прошел многочисленные экспертизы, в том числе антикоррупционную, общественную, потому что было сильное табачное лобби. Понятно, что для табачных компаний это стало сокращением их бизнеса, а стало быть, доходов. А потому они так сопротивлялись.

"Для нас же этот закон был необходим как чистый, свежий воздух. Население страны задыхалось в табачном дыму. Прежний закон разрешал курить в общественных местах. Когда мы говорим о запрете курения в общественных местах, а это основная концепция документа, то мы имеем в виду здоровое следующее поколение, здоровый образ жизни. Общественные места не должны быть пропитаны табачным канцерогенным воздухом. И на этой встрече мы будем говорить о дальнейших шагах продвижения закона, разработаем дорожную карту, чтобы он работал в полную силу. Нам еще многое предстоит сделать", - добавила в интервью vb.kg инициатор и разработчик закона Алтыбаева.

Как отмечалось, подобные законы приняты и работают в 120 странах.

Как известно, Закон "О защите здоровья граждан КР от последствий потребления табака, никотина и воздействия окружающего табачного дыма и аэрозоля" был принят Жогорку Кенешем 29 июля прошлого года. В частности, инициаторы отмечали, что запрет распространяется на кафе и рестораны. Закон направлен на улучшение норм и усиление мер по борьбе с табаком и всеми видами табачных изделий путем установления контроля за их потреблением, использованием электронных систем доставки никотина и введения полного запрета на любую рекламу всех табачных изделий. Авторы документа отмечали, что потребление табака является главной причиной смертности и инвалидности в Кыргызстане.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал этот закон в сентябре прошлого года, поддержав тем самым депутатов-разработчиков и врачей, работавших над ним.

А в конце марта в Кыргызстане вступила в силу норма закона о запрете курения, не допускающая демонстрацию табачных изделий. Поэтому в магазинах можно заметить полки с табачными изделиями, закрытыми "шторкой".

Как сказала vb.kg заведующая отделом по борьбе против табака Республиканского центра укрепления здоровья Министерства здравоохранения Чинара Бекбасарова, для защиты здоровья граждан от воздействия табака и никотина запрещается оптовая и розничная торговля табачными изделиями, в том числе изделиями с нагреваемым табаком и системами для нагревания табака, никотиносодержащими изделиями. А также ЭСДН (включая электронные сигареты) и растворами для них, водяными трубками и другими курительными принадлежностями, путем выкладки и демонстрации их в торговых объектах. А это очень важный шаг в борьбе против табака. Но впереди, по ее мнению, много еще работы.

На торжественное мероприятие были приглашены инициаторы закона, представители "Аялдар Кенеши", медицинские работники, гражданские активисты и представители студенчества. Ежегодно ВОЗ тщательно отбирает победителей и награждает организации, отдельных лиц, продвигающих и обеспечивающих соблюдение мер борьбы против табака.