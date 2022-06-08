В столкновении мировых интересов

В последнее время столица КР стала сосредоточением глобальных геополитических событий. Международные форумы, визиты первых лиц и высоких делегаций - вот результат внешней политики действующей власти.

Евразийский форум вызвал фурор

Одним из наиболее масштабных событий мая стало проведение в Бишкеке первого Евразийского экономического форума (ЕЭФ).

Заявку на участие в проекте, организатором которого выступила Евразийская экономическая комиссия, подали 2 тысячи 500 представителей из 25 стран мира, в том числе из Юго–Восточной Азии и Латинской Америки.

В последнем заседании форума приняли участие президент Кыргызстана Садыр Жапаров и прибывший в Бишкек с официальным визитом президент Казахстана Касым–Жомарт Токаев. Президент России Владимир Путин, премьер–министр Армении Никол Пашинян и премьер–министр Беларуси Роман Головченко приняли участие в работе форума в режиме видеоконференции.

Все это дало возможность российскому президенту заявить, что сегодня возрождается проект Большой Евразии, который призван разрушить гегемонию США и Европы. Это связано не с политической конъюнктурой, а со смещением центра экономического развития в Азиатско–Тихоокеанский регион (АТР), отметил Путин в своем выступлении.

Интерес к этому проявляют члены БРИКС (Китай и Индия), ШОС, Ассоциация государств Юго–Восточной Азии и другие организации. Для создания такого партнерства необходимо развивать общие для континента институты, открывать экспортные центры и торговые дома, формировать трансграничные особые экономические зоны, улучшать сотрудничество с другими партнерами.

Участники первого Евразийского экономического форума в Бишкеке подписали по его итогам 17 программ сотрудничества по разным направлениям. Одним из ключевых для КР соглашений стал меморандум о сотрудничестве в реализации совместного проекта государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по ускоренным железнодорожным и мультимодальным перевозкам сельскохозяйственной продукции и продовольствия - "Евразийский агроэкспресс".

За работой форума следили 160 представителей местной и зарубежной прессы. Финансируемые США отечественные издания также освещали работу мероприятия и подготовили по его итогам аналитические, если можно так сказать, материалы. Так, "Азаттык" в качестве резюме к обзорной статье об экономике в ЕАЭС дал комментарий Руслана Акматбека, который является то ли политологом, то ли гражданским активистом.

Так вот, этот эксперт назвал рынок ЕАЭС искусственным и призвал КР менять экономическое направление. Правда, не пояснил, в какую именно сторону. Хотя это как раз понятно: очевидно, Акматбек и сам не знает, куда "послать" кыргызский бизнес, поскольку географическое положение республики довольно жестко определяет вектор нашей экономической политики. Впрочем, вполне очевидно, что выбор "Азаттыком" такого эксперта объяснялся не его компетенцией, а необходимостью озвучить мнение, которое соответствовало бы целям США в Центральноазиатском регионе, и конкретно в Кыргызстане.

А США пытаются "продавить"

Задачи основного геополитического противника России в регионе вполне очевидны: Соединенные Штаты сегодня делают все, чтобы лишить РФ поддержки как союзников по военным блокам, так и по экономическим. Пытаются продавить в этом отношении и Кыргызстан.

Сразу после завершения Евразийского форума в СМИ, которые функционируют на средства американских налогоплательщиков, появилась "главная" новость на тему дня. Помощник госсекретаря США по делам Центральной и Южной Азии, бывший посол в КР Дональд Лу сообщил о том, что Соединенные Штаты ждут от КР подписания нового соглашения о сотрудничестве "в скором времени".

Отечественный политолог Бакыт Бакетаев в интервью "Вечерке" высказывал мнение, что главная цель недавнего визита гостей из Соединенных Штатов - уговорить руководство государств Центральной Азии повернуть свои страны против России.

Впрочем, как считает эксперт по государственному устройству Шерадил Бактыгулов, заявление Дональда Лу преждевременно.

- Намерение США о заключении соглашения озвучено, но это еще не значит, что национальные интересы США в Центральной Азии должны автоматически стать национальными интересами КР, - отмечает Бактыгулов.

- Пока мы не видели, чтобы какое–либо решение, предлагаемое иностранным государством, до конца работало в интересах нашей страны. Большинство из них это одноразовые подачки. При этом конечными бенефициарами подобных проектов являются компании этих стран, - говорит эксперт.

Он считает, что заявление Лу - это попытка США бросить камушек, чтобы посмотреть, как будет реагировать международная общественность.

- Сейчас все эмиссары американского Госдепа и Белого дома разъезжают по миру. Начиная с президента Джо Байдена, который недавно посетил Южную Корею и Японию. Последняя неделя очень активна для американской дипломатии. И они везде продвигают только свои собственные интересы. Вопрос: как к этому относиться? - заключил политолог.

Железная дорога в Китай

Недавно стало известно, что строительство железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан начнется осенью 2022 года. Об этом 20 мая заявил глава кабмина Акылбек Жапаров. Он назвал проект самым масштабным за всю историю Кыргызстана, призвав поддержать его.

Генеральный директор "Кыргыз темир жолу" Азамат Сакиев сообщил СМИ, что рассматривается два маршрута.

- Мы ведем переговоры. Большая часть информации сейчас является конфиденциальной. Но по обоим предлагаемым маршрутам мы уже практически договорились с китайской и узбекской сторонами, - сказал он.

Пока, правда, непонятно, кто будет финансировать проект. Ранее его предварительная стоимость была оценена примерно в 5 миллиардов долларов. Заявлялось, что финансирование может быть осуществлено методом консорциума, когда объединяются средства нескольких сторон или компаний.

Посол Китая в Узбекистане Цзян Янь в интервью одному из YouTube–каналов заявила, что переговоры о строительстве железной дороги ведутся активно, но Китай не будет финансировать проект в одиночку.

Переговоры о строительстве железной дороги, которая соединит Китай с Центральной Азией, ведутся уже более 20 лет. Ветке придается серьезное региональное и глобальное значение, так как она открывает новый торговый путь - к Персидскому заливу.

В свое время противодействие этому строительству оказывали власти Узбекистана. Но после смены президента в стране усилились заявления о необходимости строительства данного объекта.

В начале февраля президент КР Садыр Жапаров посетил с официальным визитом Китай, где провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. В совместном заявлении глав государств было сказано, что оба они высказались за ускорение реализации проекта.

По мнению экономического эксперта Дениса Бердакова, на сегодня строительство этой транспортной артерии интересно и России, которая, как принято считать, традиционно выступала против.

- Кыргызстан и Казахстан являются очень важными точками входа китайских товаров народного потребления для РФ и Беларуси (имеются в виду не подсанкционные товары). Другой вопрос, сможет ли Кыргызстан озвучить четкий план по этому поводу и оперативно воплотить его в жизнь, - отмечает эксперт. - Но строить нужно и оперативно, поскольку это необходимость, так как российские железные дороги уже не способны обеспечить перемещение необходимых для нормального функционирования экономики объемов грузов.

Казахстан хочет воды

Официальный визит в Бишкек казахского президента Касыма–Жомарта Токаева, совпавший с проведением форума ЕАЭС, заслуживает отдельного упоминания. В его рамках казахский лидер встретился с кыргызским президентом.

В итоге договорились обновить договор о союзнических отношениях от 2003 года и углубить двусторонние отношения. Президент РК Касым– Жомарт Токаев заявил о скором устранении барьеров на границе. Он напомнил, что за последние 15 лет казахская сторона инвестировала в экономику Кыргызстана 1,5 миллиарда долларов. А в ближайшем будущем планируется привлечь крупные инвестиции. Стороны подписали ряд документов в области гидроэнергетического, экономического, инвестиционного и межрегионального сотрудничества.

В ходе совместного заявления президентов Касым–Жомарт Токаев отдельно подчеркнул, что для предотвращения ситуаций с дефицитом воды в регионе казахская сторона намерена привлечь крупные инвестиции в экономику Кыргызстана.

- Мы вновь подтвердили, что трансграничные водные ресурсы являются для нас общей ценностью. Проблема нехватки воды усложняется с каждым годом. Такой прогноз делают авторитетные международные экологические организации. Не будет увеличения воды - это уже понятно. Поэтому странам Центральной Азии необходимо работать сообща. Реки, общие для обеих стран, всегда должны быть связующим звеном между народами. Казахстан готов в полной мере исполнять все обязательства и совместно реализовывать важные проекты, - заявил казахский президент.

Если разобраться, тема нехватки воды на сегодня ключевая для казахов. На фоне мировых прогнозов о продовольственном кризисе очень важно получить максимальный урожай зерновых и прочих сельскохозяйственных культур. И так уж сложилось, этот вопрос во многом зависит от доброй воли КР, предоставляющей поливную воду. Так что вполне понятно, почему казахский лидер, еще зимой назначивший некоторых граждан нашей страны террористами, приехал с визитом.

Турция все борется с ФЕТО

На фоне всей этой активности не снижаются темпы турецкого сближения с Кыргызстаном. На 2021 год пришлось время интенсивного взаимодействия между странами - от покупки Кыргызстаном беспилотников "Байрактар" до ряда соглашений в сферах экономики, образования и здравоохранения, сельского хозяйства, культуры, спорта и молодежной политики.

В этом году страны могут стать еще ближе - по данным МИД, на 2022 год запланировано заседание Высшего совета стратегического сотрудничества, в ходе которого Бишкек может посетить президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Кроме того, в скором времени в Кыргызстане может появиться и отдельный Кыргызско–Турецкий фонд развития.

Правда, на днях чрезвычайный и полномочный посол Республики Турция в Кыргызской Республике Ахмет Садык Доган принял участие в семинаре на тему "Террористическая организация Фетуллахистов/Структура параллельного государства", который прошел в Кыргызско–Турецком университете "Манас".

На мероприятии господин Ахмет Садык Доган выступил с речью, в которой напомнил о всех попытках террористической организации ФЕТО помешать кыргызско–турецкому сотрудничеству.

При этом турецкий посол заявил, что дипломы лицея "Сапат" по–прежнему не будут признаваться; будут предприняты правовые действия против администрации лицеев, которые нанимают членов террористической организации; тем, кто поддерживает ФЕТО, могут запретить въезд на родину Ататюрка. Только эта инициатива получила негативную оценку МИД КР.

P.S. Вот так практически одномоментно крупные, влиятельные и богатые страны стали проявлять нескрываемый интерес к Кыргызстану. Это можно рассматривать как большую удачу для нашей прекрасной и порой недооцененной страны. При этом важно не упускать из вида самое главное - национальные интересы Кыргызстана. В противном случае возникает опасность стать жертвой чужих геополитических интриг.