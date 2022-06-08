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Более 7 тысяч кыргызстанцев подали заявки на работу в Великобритании

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- Асия Канаева
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Более 7 тысяч кыргызстанцев подали заявки на работу в Великобритании. Об этом стало известно на форуме "Миграция и развитие: перспективы и новые возможности".

С 2022 года у кыргызстанцев есть возможность выехать на работу в Великобританию (Ирландия, Шотландия Уэльс и Англия) сроком до шести месяцев. Об этом на форуме "Миграция и развитие: перспективы и новые возможности" рассказал заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Нурдоолот Базарбаев.

"16 марта 2022 года Центр трудоустройства граждан за рубежом при министерстве заключил соглашение об организованном наборе и трудоустройстве граждан в Великобританию на сезонные работы в сфере сельского хозяйства. Согласно договоренности, на 2022 год для граждан Кыргызской Республики выделена квота в количестве 1000 человек", - заявил Нурдоолот Базарбаев.

Регистрация и отбор среди граждан проводились бесплатно и самостоятельно на сайте компании AgriHR.

На 1 июня 2022 года изъявили желание работать в Великобритании более 7 тысяч граждан.

В мае 203 кыргызстанца уже вылетели в Лондон. В июне должны вылететь более 400 граждан.


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URL: https://www.vb.kg/419005
Теги:
Великобритания, миграция, трудовая миграция
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