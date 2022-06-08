Нацбанк предлагает перевести оплату за госуслуги в безналичную форму

Прием платежей за все государственные и муниципальные услуги переведут в безналичную форму с использованием банковских платежных карт, электронных денег или QR-кода. Соответствующее постановление разработал и вынес на общественное обсуждение Национальный банк

В документе говорится, что государственные и муниципальные учреждения обязаны установить оборудование для приема безналичных платежей. Комбанкам рекомендовано обеспечить чиновников необходимым оборудованием.

"Перевод всех государственных и муниципальных учреждений на обязательный прием оплаты услуг только в безналичной форме будет способствовать ускорению внедрения цифровых платежей, достижению прозрачности денежного обращения и снижению доли теневой экономики в Кыргызской Республике, защите прав потребителей", - сообщает регулятор.