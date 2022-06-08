Появились данные о возможной причастности Мадумарова к контрабанде?

Судя по всему, информация о том, что депутат ЖК Адахан Мадумаров якобы защищает интересы контрабандистов в Баткенской области в какой-то степени нашло свое подтверждение. Так, в социальных сетях появились интересные данные по этому поводу, которые по логике должны заинтересовать силовиков, по крайней мере, им стоит все тщательно проверить.

Напомним, ранее на заседании парламента Мадумаров заявил о том, что работники ГКНБ в Баткенской области якобы не дают местным жителям провозить удобрения, предназначенные для фермеров. При этом лидер "Бутун Кыргызстана" в качестве примера озвучил даже номер грузового автомобиля, который, по его словам, сотрудники ГКНБ задержали на посту.

Дальше самое интересное, и в этой связи невольно возникает вопрос: либо Мадумарова использовали втемную и он, не разобравшись, начал, как говорится, рубить направо и налево, либо он, мягко говоря, имеет определенный интерес...

Как оказалось, грузовой автомобиль, о котором говорил Мадумаров, принадлежит жителю и депутату Кулундуйского айыл окмоту, который, по данным пользователей интернета, знаменит тем, что как раз-таки занимается контрабандной деятельностью. Во время проверки этот депутат заявил, что вез груз для жителей родного села, но при нем не оказалось никаких разрешительных документов. При этом глава Кулундуйского айыл окмоту Маликов письменно подтвердил, что владелец груза не составлял никакого договора с местной властью. Вдобавок он сообщил, что фермерам этого села вообще не требовалось никаких удобрений.

После этого этот депутат местного кенеша заявил, что удобрения предназначены для жителей села Дара, и предоставил документы с подписями 25 жителей вышеназванного села, которые под контролем постовых позже и забрали весь груз.

Доказывает ли это, что груз не был контрабандным, пока остается вопросом. Силовикам же, как выше говорилось, стоит взять на заметку этот сигнал пользователей интернета.

Из всего этого напрашивается пока только один вывод, что Мадумаров, не выяснив все обстоятельства дела, начал предъявлять необоснованные обвинения в адрес силовиков, тем самым по своей старой традиции зарабатывая себе политические баллы. Не исключено, что эту его черту характера и имел в виду президент, когда назвал его популистом.

Напомним, в прошлом году после вооруженного столкновения на кыргызско-таджикской границе жители Баткенской области потребовали, чтобы были пресечены все контрабандные каналы в регионе, которые, по их словам, и являются одной из основных причин конфликтов на границе.