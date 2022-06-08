Погода
$ 81.57 - 82.57
€ 87.00 - 88.00

Появились данные о возможной причастности Мадумарова к контрабанде?

3270  0
- Бактыгуль Акжолова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Судя по всему, информация о том, что депутат ЖК Адахан Мадумаров якобы защищает интересы контрабандистов в Баткенской области в какой-то степени нашло свое подтверждение. Так, в социальных сетях появились интересные данные по этому поводу, которые по логике должны заинтересовать силовиков, по крайней мере, им стоит все тщательно проверить.

Напомним, ранее на заседании парламента Мадумаров заявил о том, что работники ГКНБ в Баткенской области якобы не дают местным жителям провозить удобрения, предназначенные для фермеров. При этом лидер "Бутун Кыргызстана" в качестве примера озвучил даже номер грузового автомобиля, который, по его словам, сотрудники ГКНБ задержали на посту.

Дальше самое интересное, и в этой связи невольно возникает вопрос: либо Мадумарова использовали втемную и он, не разобравшись, начал, как говорится, рубить направо и налево, либо он, мягко говоря, имеет определенный интерес...

Как оказалось, грузовой автомобиль, о котором говорил Мадумаров, принадлежит жителю и депутату Кулундуйского айыл окмоту, который, по данным пользователей интернета, знаменит тем, что как раз-таки занимается контрабандной деятельностью. Во время проверки этот депутат заявил, что вез груз для жителей родного села, но при нем не оказалось никаких разрешительных документов. При этом глава Кулундуйского айыл окмоту Маликов письменно подтвердил, что владелец груза не составлял никакого договора с местной властью. Вдобавок он сообщил, что фермерам этого села вообще не требовалось никаких удобрений.

После этого этот депутат местного кенеша заявил, что удобрения предназначены для жителей села Дара, и предоставил документы с подписями 25 жителей вышеназванного села, которые под контролем постовых позже и забрали весь груз.

Доказывает ли это, что груз не был контрабандным, пока остается вопросом. Силовикам же, как выше говорилось, стоит взять на заметку этот сигнал пользователей интернета.

Из всего этого напрашивается пока только один вывод, что Мадумаров, не выяснив все обстоятельства дела, начал предъявлять необоснованные обвинения в адрес силовиков, тем самым по своей старой традиции зарабатывая себе политические баллы. Не исключено, что эту его черту характера и имел в виду президент, когда назвал его популистом.

Напомним, в прошлом году после вооруженного столкновения на кыргызско-таджикской границе жители Баткенской области потребовали, чтобы были пресечены все контрабандные каналы в регионе, которые, по их словам, и являются одной из основных причин конфликтов на границе.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/419008
Теги:
Адахан Мадумаров, Баткенская область, контрабанда, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  