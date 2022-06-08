Президент дал старт началу строительства Камбар-Атинской ГЭС-1

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 8 июня, дал старт началу строительства Камбар-Атинской ГЭС-1 в Джалал-Абадской области. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент нажал на кнопку на пульте управления, после чего произошел взрыв, символизирующий старт масштабной стройки.

На данный момент имеется подготовленная часть инфраструктуры (базы, дороги, карьеры), близкое расположение ВЛ-500кВ "Датка-Кемин" позволит иметь Камбар-Атинской ГЭС-1 самые низкие затраты по схеме выдачи мощности, решатся вопросы энергоснабжения населения республики в зимний период, в будущем будут удовлетворены рост потребления электроэнергии в стране и обеспечен экспортный потенциал в рамках проекта CASA-1000.

Проект "Строительство Камбар-Атинской ГЭС-1" является крупнейшим энергообъектом из всего состава каскада Камбар-Атинских ГЭС, который предусматривает строительство каменно-набросной плотины высотой 256 м и ГЭС с установленной мощностью 1860 МВт, со среднемноголетней выработкой 5,6 млрд кВтч и полным объемом водохранилища 5,4 млрд м³ воды.

Сроки строительства составляют от 8 до 10 лет. Сдача в эксплуатацию первого гидроагрегата ГЭС - четыре года при наличии постоянного финансирования.