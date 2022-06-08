"Реализация проекта "Камбар-Ата-1" - наш долг перед будущими поколениями"

"Реализация проекта "Камбар-Ата-1" - наш долг и ответственность перед будущими поколениями", - подчеркнул президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 8 июня, на торжественной церемонии начала строительства ГЭС "Камбар-Ата-1" в Токтогульском районе Джалал-Абадской области.

Пресс-служба президента приводит текст выступления главы государства:

"Дорогие кыргызстанцы!

Уважаемые гидростроители!

Искренне поздравляю вас с сегодняшним радостным для нашей страны событием - началом подготовки к основному строительству ГЭС "Камбар-Ата-1"!

Сегодня мы начинаем строительство одной из крупнейших гидроэлектростанций в Центральной Азии, которая обеспечит энергетическую безопасность нашей страны!

Я неоднократно подчеркивал, что энергетика является сектором, имеющим стратегическое значение для всей экономики страны, а также стержнем экономического роста и устойчивого развития.

В эпоху цифровизации во всем мире, когда растут темпы развития умных технологий, от электромобилей и частных домов до целых городов, роль электроэнергии возросла.

Ученые и международные исследовательские организации прогнозируют, что проблема нехватки воды будет усиливаться с каждым годом, а объемы воды не будут увеличиваться. Кроме этого, в условиях глобализации спрос в стране на электроэнергию растет. Если 30 лет назад мы экспортировали электроэнергию, то сегодня мы ее импортируем. За 30 лет не было построено ни одной ГЭС, за исключением "Камбар-Ата-2".

Именно поэтому остро стоит задача по увеличению энергомощностей. В связи с этим мы должны правильно использовать данные Богом ресурсы для выработки электроэнергии в Кыргызстане и доставлять ее нашему народу.

Поэтому на заседаниях Совета безопасности разбираются проблемы в сфере энергетики, анализируются водно-энергетические вопросы. Учитывая стратегическую важность достижения энергетической безопасности, руководство страны держит под постоянным контролем реализацию поставленных задач и поручений.

Как известно, в прошлом у нас была возможность строить малые и большие ГЭС, но такие возможности либо игнорировались, либо не использовались должным образом.

Теперь мы займемся правильным использованием ледников и крупных рек, которые являются надежной опорой нашей экономики, чтобы обеспечить бесперебойное и полное снабжение Кыргызстана электроэнергией и развить экспортный потенциал.

Уважаемые соотечественники!

Экономические показатели ГЭС "Камбар-Ата-1", будущего флагмана кыргызской энергетики, имеют общереспубликанский масштаб.

Известно, что все энергоисточники Кыргызстана, кроме ГЭС "Камбар-Ата-2", построены в 60-70-х годах прошлого века. Сегодня мы очень зависимы от Токтогульского водохранилища. За последние 10 лет зимой, в период высокого энергопотребления, мы всегда с беспокойством наблюдаем, столько израсходовано и столько осталось воды в Токтогульском водохранилище.

Даст Бог, если мы запустим ГЭС "Камбар-Ата-1", будут созданы условия для работы на полную мощность ГЭС "Камбар-Ата-2", где, начав использовать второй и третий агрегаты, можно увеличить ее мощность. В результате мы сможем полностью эксплуатировать эти две важные гидроэлектростанции и производить 1000 мегаватт, что равноценно текущему объему электроэнергии, вырабатываемой на Токтогульской ГЭС.

Запуск "Камбар-Ата-1" принесет выгоду и Кыргызстану, и Центральной Азии. Как всем известно, строительство ГЭС "Камбар-Ата-1 создаст возможности для решения проблем с орошением в соседних странах и внесет вклад в стабилизацию водно-энергетического баланса в регионе.

Это также позволит импортировать электроэнергию, выработанную в летний период, в дальние зарубежные страны по проекту CASA-1000. Ожидается, что "Камбар-Ата-1" будет вырабатывать 5,6 млрд кВтч электроэнергии в год, и у нас будет возможность продавать каждый произведенный кВтч по 5,15 цента США в рамках проекта CASA-1000. Данное обстоятельство внесет значительный вклад в экономику Кыргызстана, и годовая чистая прибыль страны составит 234 млн долларов США.

ГЭС "Камбар-Ата-1" – очень важный стратегический проект для нашей страны, учитывая ежегодную выгоду и экологичность!

Уважаемые граждане Кыргызстана!

Реализация проекта "Камбар-Ата-1" - наш долг и ответственность перед будущими поколениями, мы сейчас начинаем подготовительные работы по строительству ГЭС.

На сегодняшний день из собственных средств на исследования, ТЭО и другие работы выделено 412,8 миллиона сомов.

Сегодня мы пересмотрели бюджет республики, чтобы своими силами начать подготовку к основному строительству ГЭС "Камбар-Ата-1", и приняли решение о выделении соответствующей суммы из бюджета (примерно 1,5 млрд сомов). Средства пойдут на строительство транспортного тоннеля к месту строительства, моста, соединяющего два берега реки Нарын, высоковольтных линий электропередачи, автодорог и рабочего городка.

Выполнение подготовительных работ повысит интерес инвесторов и партнеров к основной строительной площадке. Пользуясь случаем, хотел бы сообщить заинтересованным партнерам, что мы готовы сотрудничать в реализации этого проекта. Соседние страны, Казахстан и Узбекистан, заявили о своей готовности инвестировать. На самом деле мы используем только 10% реки Нарын в качестве поливной воды. Остальное используется соседними странами. Если они будут инвестировать и вносить свой вклад, мы будем только рады.

Как известно, экологические проблемы сегодня являются одними из самых острых в мире. Поэтому нам необходимо сокращать источники электроэнергии, оказывающие негативное влияние на окружающую среду, и акцентировать внимание на росте гидроэнергетики!

Сегодня используется только 10-11 процентов гидроэнергетического потенциала Кыргызстана. В перспективе нам необходимо построить не только ГЭС "Камбар-Ата-1", но такие гидроэлектростанции, как Суусамыр-Кокомерен, Сары-Джаз, Казарман и Верхне-Нарынский каскад. Только тогда мы сможем в полной мере использовать гидроэнергетический потенциал, данный нам Богом.

Дорогие кыргызстанцы!

Настала пора, несмотря на экономические трудности, начать строительство ГЭС "Камбар-Ата-1".

Признавая этот проект национальным, я призываю всех нас к совместной работе и внесению своего вклада!

Прошу оказать соответствующее содействие Жогорку Кенеш, кабинет министров, руководителей местного самоуправления и все соответствующие органы власти в реализации проекта! Через единство мы достигнем всего.

Даст Бог, если мы реализуем проект "Камбарата-1", это будет нашим крупным достижением и большим вкладом в независимость Кыргызстана!

Уверен, что реализация этого проекта, который сыграет важную роль на темпах развития страны, внесет большой вклад в процветание нашего народа и улучшение состояния экономики!

Спасибо за внимание!".