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Улукбек Марипов встретился с генеральным секретарем ССАГЗ

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Вчера, 7 июня 2022 года, в городе Эр-Рияд состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла Кыргызской Республики в Королевстве Саудовская Аравия Улукбека Марипова с генеральным секретарем Совета сотрудничества арабских государств Залива (ССАГЗ) Наифом Фалах Мубарак Аль-Хаджрафом. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

По данным пресс-службы, стороны обсудили перспективы сотрудничества между Кыргызской Республикой и ССАГЗ, представляющие взаимный интерес, и наиболее актуальные вопросы региональной и международной повестки.

"Стороны подтвердили общее стремление по развитию политического, торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества между Кыргызской Республикой и ССАГЗ.

В завершение встречи стороны договорились продолжить тесную скоординированную работу по продвижению достигнутых договоренностей и организации взаимных визитов на высоком уровне.

Справочно: Совет сотрудничества арабских государств Залива был создан 25 мая 1981 года и включает в себя шесть государств – ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия, Оман, Катар и Кувейт".


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URL: https://www.vb.kg/419016
Теги:
Саудовская Аравия, Улукбек Марипов, посол
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